Сборная России по хоккею осталась без Кубка "Первого канала"

В составе сборной России шайбы забросили Артем Минулин (36-я минута) и Вячеслав Войнов (57). У финнов отличились Валттери Мереля (19) и Сакари Маннинен (45, 65).

Сборная Финляндии стала победителем турнира. Сборная России выиграла три из четырех встреч и заняла второе место.

Российские хоккеисты играли в этом матче в ретроформе. Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964–1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два олимпийских золота — в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968.

Россияне ранее на турнире победили Канаду (4:3), Швецию (1:0) и Чехию (5:2). Финны в вынесенном матче в Праге обыграли по буллитам Чехию (3:2), а в субботу в Москве взяли верх над Канадой (4:1).

В другом матче воскресенья сборная Швеции обыграла чехов — 3:2.

Следующий этап Евротура пройдет в Чехии в конце апреля 2022 года, напоминает РБК.