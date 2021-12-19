Эстонская фристайлистка стала первой на престижных соревнованиях Dew Tour
Титулованная эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару одержала победу на соревнованиях по стритстайлу на американском турнире Dew Tour.
Dew Tour - это престижные соревнования по экстремальным видам спорта, организованные Adventure Sports Group.
Келли Сильдару в четвертый раз за свою карьеру поднялась на вершину пьедестала почета на Dew Tour. Если предыдущие три первых места достались Келли в слоупстайле (в 2015, 2016 и 2018 годах), то теперь она признана лучшей в стритстайле.
Во второй половине соревнований Келли сумела усложнить свои трюки и выйти в лидеры. Окончательно судьбу первого места решил трюк с разворотом на 360 градусов на последнем спуске.
Второе и третье места заняли соответственно норвежка Йоханне Килли и китаянка Айлин Гу.
В стритстайле судейство ведется не по количеству полученных пунктов, а по тому какое сложится общее впечатлению от прохождения дистанции спортсменом.