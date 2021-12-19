Эстонская фристайлистка стала первой на престижных соревнованиях Dew Tour

Келли Сильдару в четвертый раз за свою карьеру поднялась на вершину пьедестала почета на Dew Tour. Если предыдущие три первых места достались Келли в слоупстайле (в 2015, 2016 и 2018 годах), то теперь она признана лучшей в стритстайле.