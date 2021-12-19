Департамент здоровья: ожидается взрывной рост заболеваемости "омикроном". У непривитых шансов на легкий исход нет

"Ситуация в Эстонии, как и во всем мире стремительно меняется. По последним данным, число инфицированных "омикроном" может за считанные дни получить взрывной рост, похожую тенденцию мы видим и в Эстонии. Хотя в Эстонии уровень заболеваемости COVID-19 еще находится на среднем уровне, в ряде стран он уже побил рекорды за всё время пандемии", - отмечает исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По последним данным, штам "омикрон" как минимум в три раза более заразен, чем штамм "дельфи", он заражает и переболевших, и привитых людей. Но важно то, что вакцины по-прежнему защищают от тяжелого протекания болезни, отмечают в Департаменте здоровья.

"В странах, где штамм "омикрон" получил широкое распространение, растет потребность в больничном лечении. Прямой связи "омикрона" с тяжелым протеканием болезни еще не установлено, потому что в больницы поступают в основном непривитые люди. Сейчас нельзя сделать вывод, что штамм "омикрон" вызывает у всех инфицированных легкое течение болезни. У непривитых людей, по имеющейся сейчас информации, оснований надеяться на это нет", - предупредила Хярма.

Департамент рекомендует всем (кто еще этого не сделал) при первой возможности получить бустерную дозу прививки, а невакцинированным - незамедлительно приступить к вакцинации.

Всем также следует соблюдать действующие меры предосторожности: держать социальную дистанцию, носить медицинские маски, проветривать помещения, избегать многолюдных мест, дезинфицировать и мыть руки. Возращаясь из зарубежной поездки, протестироваться и внимательно следить за состоянием здоровья по меньшей мере в течение 10 дней.

Департамнт подчеркивает, что маску следует носить правильно: она должна закрывать нос и рот, иначе от нее нет никакой пользы.

На следующей неделе на свое заседание соберется государственная комиссия по иммунипрофилактике, чтобы обсудить ход бустерной вакцинации в Эстонии.

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