ГРАФИК | За сутки в Эстонии выявлено 427 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 19 декабря в больницах находилось 236 ковид-пациентов.

171 человек нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 140, или 82%, не вакцинированы и 31, или 18%, с завершенным курсом вакцинации.

Были открыты 9 новых историй болезни. Умерли две 92-летние женщины, обе не были привиты.

Из получивших положительный тест 250 не были вакцинированы и 177 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2396 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 322. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 248 748 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60,8%.

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