19.12.2021, 07:55
Сводка за сутки: в Ласнамяэ на переходе сбили нетрезвого пешехода. Число пойманных водителей зашкалило!(3)
Foto: Anni Õnneleid
Полиция сообщила об одном зарегистрированном за минувшие сутки ДТП, в котором пострадали люди.
18.12 в 12.40 в Таллинне на перекрестке улиц Паэкааре и Выйдуйооксу 60-летний водитель Lexus RX400H сбил нетрезвого 63-летнего мужчину, который потерял равновесие и неожиданно шагнул на пешеходный переход.
Пешехода доставили в больницу.
За минувшие сутки было задержано 44 водителя: 42 находились за рулем с признаками алкогольного опьянения и 2 водителя - с признаками наркотического опьянения.