Сводка за сутки: в Ласнамяэ на переходе сбили нетрезвого пешехода. Число пойманных водителей зашкалило!

18.12 в 12.40 в Таллинне на перекрестке улиц Паэкааре и Выйдуйооксу 60-летний водитель Lexus RX400H сбил нетрезвого 63-летнего мужчину, который потерял равновесие и неожиданно шагнул на пешеходный переход.