В Таллиннском зоопарке поддерживают вакцинацию некоторых видов животных

К сегодняшнему дню зафиксировано уже немало случаев передачи вируса SARS-CoV-2 от человека в животному, но поскольку коронавирусы являются видоспецифичными, то для зверей наши штаммы большой угрозы не представляют.

"Вообще-то, известны случаи заражения этим вирусом животных многих и очень непохожих видов. Поначалу сообщали о человекообразных обезьянах и представителях семейства кошачьих, но теперь известно и о заразившихся носухах, бинтуронгах, бобрах. В зоопарке Антверпена заразились два бегемота, в США в дикой природе обнаружились зараженные белохвостые олени. Но в подавляющем большинстве случаев симптомов заболевания у животных нет или всё ограничивается лёгким насморком. Есть только один вид, для которого этот вирус оказался по-настоящему опасным — это содержащиеся на зверофермах американские норки", — рассказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.