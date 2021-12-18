В Таллиннском зоопарке поддерживают вакцинацию некоторых видов животных(4)
Столь опасная для человечества коронавирусная пандемия затронула и животный мир, но, по счастью, для зверей Covid-19 не очень страшен. Тем не менее, в зоопарках, включая и Таллиннский, считают необходимым делать животным некоторых видов защитные прививки, пишет rusERR.
К сегодняшнему дню зафиксировано уже немало случаев передачи вируса SARS-CoV-2 от человека в животному, но поскольку коронавирусы являются видоспецифичными, то для зверей наши штаммы большой угрозы не представляют.
"Вообще-то, известны случаи заражения этим вирусом животных многих и очень непохожих видов. Поначалу сообщали о человекообразных обезьянах и представителях семейства кошачьих, но теперь известно и о заразившихся носухах, бинтуронгах, бобрах. В зоопарке Антверпена заразились два бегемота, в США в дикой природе обнаружились зараженные белохвостые олени. Но в подавляющем большинстве случаев симптомов заболевания у животных нет или всё ограничивается лёгким насморком. Есть только один вид, для которого этот вирус оказался по-настоящему опасным — это содержащиеся на зверофермах американские норки", — рассказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.