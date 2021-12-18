В Финляндии допускают введение ограничений для всех — даже для вакцинированных

Руководитель Ведомства здравоохранения и социального развития Маркку Тервахаута допустил, что в скором времени могут быть введены ограничения, которые нельзя будет обойти с помощью коронапаспорта. Причиной служит распространение варианта омикрон среди вакцинированных. Власти опасаются, что привитые носители вируса могут заразить непривитых, получивших коронапаспорт на основании теста.

Тервахаута предлагает разделить европейский ковидный сертификат на два: на паспорт протестированного и на паспорт привитого. Тогда, по его соображениям, региональные власти могли бы точнее определять ограничения для конкретных заведений, а общие ограничения можно было бы обходить только с одним из видов паспорта. Сейчас власти финских регионов могут вводить частичные ограничения или полный локдаун, однако не имеют права запрещать обходить ограничения с помощью проверки коронапаспортов.

Руководитель THL рассказал также, что на следующей неделе ведомство может рассмотреть вопрос о введении так называемой системы ”экстренного торможения”. Эта система была разработана как предыдущий шаг перед введением чрезвычайного положения и на практике обозначает обширные ограничения на общегосударственном уровне: более жесткие ограничения на массовые собрания, перевод школ на дистанционное обучение, более строгий пограничный контроль и так далее.

"Необходимо день за днем следить, как развиваются цифры и каковы возможности системы здравоохранения. К началу следующей недели, как считает THL, стоит оценить ситуацию и подумать о введении механизма ”экстренного торможения”, — заявил Тервахаута.

По его мнению, экстренный тормоз нужен в первую очередь в том случае, если региональные власти проявляют неспособность реагировать на изменение ситуации достаточно быстро и не принимают решения о новых, более жестких ограничениях при ухудшении эпидемиологического положения.