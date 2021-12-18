В Латвии за последние сутки подтверждено 910 новых случаев Covid-19. В Литве — 1633

Латвия

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 910 новых случаев Covid-19, среди них 539 человек не были вакцинированы или не завершили полный курс вакцинации. Умерли восемь человек, из них вакцинирован двумя дозами был лишь один человек.

Кумулятивный показатель заболеваемости составляет 521 случай на 100 тысяч человек.

За сутки сделано 11 727 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 266 716 жителей Латвии.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1633 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек. Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1325 пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2738 человек, второй дозой — 2271, полную схему вакцинации завершил 15 696 жителей.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 500 986 человек. Эта болезнь унесла жизнь 7097 человек.

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КОРОНАВИРУС

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