Заработать на подарки: куда временно можно устроиться в предпраздничный период

Временная работа — понятие не новое, компании периодически нанимают сотрудников на короткий период, когда в их отрасли требуются дополнительные руки. Но в праздники ажиотаж особенно большой, и можно использовать это время, чтобы заработать на подарки.

Магазины и доставка

По словам Керли Кадак, руководителя отдела найма предприятия Finesta, которое занимается арендой и наймом рабочей силы, наем дополнительного временного персонала на период Рождества уже стал обычной практикой.

”Дополнительную трудовую силу в основном ищут торговые центры, где в предпраздничный период продажи увеличиваются и требуется больше сотрудников. Также нужда в работниках возникает на предприятиях, оказывающих почтовые и курьерские услуги, — перечисляет Кадак. — В то же время есть люди, которые уже несколько лет ищут возможность для временного заработка в декабре”.

Как правило, по словам специалиста по найму, работодатели уже имеют свои базы данных с именами, чтобы с такими людьми можно было связаться напрямую. Однако это не означает, что новых соискателей на краткосрочную работу больше не ищут — особенно в крупных торговых сетях, где много магазинов и где краткосрочная рабочая сила порой требуется и вне сезона праздников. Например, когда открывается новый магазин или приближается большая кампания распродаж.

”Поскольку за Рождеством в январе последует традиционное время скидок, некоторым розничным компаниям обязательно нужно будет нанять сотрудников на временную работу и в начале нового года”, — констатирует руководитель отдела найма предприятия Finesta Керли Кадак, которая сама в данный момент набирает людей на краткосрочную работу для одной крупной торговой сети.

К соискателям на временную работу большие требования не предъявляются.