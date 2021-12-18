Заработать на подарки: куда временно можно устроиться в предпраздничный период
Грядет сумасшедшая пора — корпоративы, Рождество, Новый год. В это время из-за наплыва клиентов многие компании набирают дополнительный персонал. Временная работа в праздники — возможность подзаработать и даже найти постоянное место труда. В каких сферах требуются сотрудники и как совместить пособие по безработице и подработку — узнала ”МК-Эстония”.
Временная работа — понятие не новое, компании периодически нанимают сотрудников на короткий период, когда в их отрасли требуются дополнительные руки. Но в праздники ажиотаж особенно большой, и можно использовать это время, чтобы заработать на подарки.
Магазины и доставка
По словам Керли Кадак, руководителя отдела найма предприятия Finesta, которое занимается арендой и наймом рабочей силы, наем дополнительного временного персонала на период Рождества уже стал обычной практикой.
”Дополнительную трудовую силу в основном ищут торговые центры, где в предпраздничный период продажи увеличиваются и требуется больше сотрудников. Также нужда в работниках возникает на предприятиях, оказывающих почтовые и курьерские услуги, — перечисляет Кадак. — В то же время есть люди, которые уже несколько лет ищут возможность для временного заработка в декабре”.
Как правило, по словам специалиста по найму, работодатели уже имеют свои базы данных с именами, чтобы с такими людьми можно было связаться напрямую. Однако это не означает, что новых соискателей на краткосрочную работу больше не ищут — особенно в крупных торговых сетях, где много магазинов и где краткосрочная рабочая сила порой требуется и вне сезона праздников. Например, когда открывается новый магазин или приближается большая кампания распродаж.
”Поскольку за Рождеством в январе последует традиционное время скидок, некоторым розничным компаниям обязательно нужно будет нанять сотрудников на временную работу и в начале нового года”, — констатирует руководитель отдела найма предприятия Finesta Керли Кадак, которая сама в данный момент набирает людей на краткосрочную работу для одной крупной торговой сети.
К соискателям на временную работу большие требования не предъявляются.
”Человек должен быть трудоспособного возраста и заинтересован в работе. Когда мы встречаемся с нашими кандидатами, то прежде всего смотрим, горят ли у них глаза и есть ли желание поработать. Обучение проходит на месте, поэтому личные качества имеют решающее значение, — объясняет Кадак. — Есть работа для молодых и пожилых людей, для более сильных и слабых физически, для тех, кто любит много общаться, и для тех, кто предпочел бы спокойно заниматься своим делом. Если, например, для раскладки товара нужны хоть какие-то мышцы, то даже пожилые люди смогут прекрасно упаковывать покупки клиентов на кассе”.
Магазины уже готовятся
Менеджер по персоналу и обслуживанию Kaubamaja AS Пирет Мортенссон подтверждает, что во время различных кампаний, например, Osturalli, в универмаги, если возникает такая необходимость, нанимают дополнительную рабочую силу. Например, в торговые точки за пределами торгового зала — на школьную и рождественскую ярмарки в атриумах центров Viru и Tartu Kaubamaja. Также во время Рождества в универмаги набирают по необходимости помощников для выкладки товаров в торговых залах и для обслуживания клиентов.
”Мы упорно трудились, чтобы все необходимое — и даже больше — было на праздничном столе жителей Эстонии по очень выгодной цене, — говорит менеджер по персоналу MAXIMA
Eesti Леа Кимбер — Подготовка к праздникам идет полным ходом и по части персонала, мы уже начали набирать помощников на рождественский период. В праздники мы работаем в расширенном составе, чтобы быть готовыми обслуживать праздничных покупателей. Увеличение количества персонала происходит как за счет уплотнения графиков имеющихся сотрудников, так и за счет привлечения временной рабочей силы извне”.
По словам Кимбер, в разных магазинах разные потребности, но компания их удовлетворяет.
”Из прошлого опыта мы знаем, когда ожидать большего количества посетителей, и мы можем планировать наши графики и корректировать их в соответствии со спросом, — замечает менеджер по персоналу MAXIMA Eesti. — Но может случиться и так, что в магазинах пригодятся сотрудники нашего офиса. В некоторых магазинах вы можете встретить руководителей различных направлений: менеджеров по персоналу, обучению, подбору работников, которые помогают обслуживать клиентов”.
Леа Кимбер добавляет, что во время школьных каникул подработать и погрузиться в праздничную атмосферу магазинов могут и ученики старше 17 лет.
”По большей части в этот период нам нужен дополнительный персонал в магазинах для выполнения более простых и понятных задач, требующих минимального обучения и контроля. К ним относится выкладка товаров и поддержка работы касс самообслуживания, — поясняет Кимбер. — В дни праздников плата за работу в MAXIMA в соответствии с действующим законодательством — в два раза больше обычной почасовой ставки”.
В Rimi, по словам пресс-секретаря Катрин Батс, тоже нередко привлекают офисных сотрудников для работы в зале во время праздников.
”В этом году мы тоже разослали этот призыв, — добавляет Катрин Батс. — Как и во многие предыдущие годы, Rimi ищет временных сотрудников на период праздников. Мы называем это ”Дружина Rimi”, потому что, прежде всего, мы предлагаем возможность подработать во время школьных каникул детям наших сотрудников”.
Курьеры нужны всегда
Руководитель по работе с клиентами Itella Estonia OÜ Трийн Пармсоо отмечает, что для Smartpost Itella сохранение уровня качества услуг в течение круглого года является приоритетной задачей. И чтобы поддержать качество услуг на высоком уровне в рождественский период — время, когда количество посылок увеличивается почти вдвое — компания нанимает дополнительный персонал как в сортировочный центр, на доставку посылок, так и в качестве помощников у посылочных автоматов.
”Сейчас положение дел с временными работниками намного сложнее, чем в весенний период коронавируса. В то время многие искали работу и возможность себя проявить и заработать. На сегодняшний день большинство людей вернулось обратно на основные рабочие места, что делает поиск временных работников сложным”, — говорит представитель Itella Estonia.
Она добавляет, что оплата у них почасовая и получаемая сумма зависит от скорости сотрудника и качества его работы в рамках норм рабочего времени и отдыха. Пармсоо отмечает, что дополнительные руки им всегда нужны, а желающих просят связаться c отделом кадров.
Наблюдается спрос в праздники и на услуги такси. Пресс-секретарь Bolt Кристийн Етс говорит, что в период Рождества и Нового года люди больше перемещаются, так что спрос на услуги повышается, и на платформе появляется больше водителей, чтобы удовлетворить этот спрос. Соответственно, их зарплата зависит от количества взятых заказов.
Ни один опрошенный ”МК-Эстонией” работодатель не согласился назвать зарплату, которую может получить сотрудник на кратковременной работе в праздники. Однако есть данные по временной работе, которую предлагают некоторые фирмы на платформах по поиску персонала. Так, например, рождественские помощники нужны в Rimi. Одна восьмичасовая смена там оценивается в 42 евро. А в Prisma на выкладку товара на прилавок требуется человек за 34,85 евро в день.