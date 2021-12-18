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18.12.2021, 17:05
График | Смотрите, какие цены на электричество ожидают нас завтра
(21)
Reelika Sommer
reelika.sommer@ekspressmeedia.ee
Elektriliinid
Foto: Argo Ingver
Цена на электроэнергию подает явные признаки снижения - завтра стоимость не перейдет отметки в 200 евро за мегаватт-час.
Смотрите график!
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(21)
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