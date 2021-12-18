В этом году на зимнее освещение Таллинн потратит около 1,7 миллиона евро

При выборе мест для установки световых инсталляций стремились, чтобы их было хорошо заметно не только прохожим, но и водителям. Однако прежде всего ориентировались на то, чтобы у людей была возможность подойти и полюбоваться украшениями вблизи.

”Это звучит парадоксально, но именно самое темное время года дарит нам прекрасную возможность создавать уникальные световые решения и наслаждаться их красотой. Возможности для оформления городского пространства световыми инсталляциями практически безграничны, и художники по свету все чаще удивляют нас новыми идеями. Все чаще вдохновение черпается из природы, популярность набирают и мотивы национальных узоров. Например, мотив василька можно увидеть на круговом перекрестке Виру, на Пярнуском и Тартуском шоссе, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Помимо традиционно сверкающего огнями Старого города, я бы порекомендовал таллиннцам найти и те уютные световые инсталляции, которые мы установили в разных районных парках, зеленых зонах и на катках. Надеемся, что красиво украшенный город мотивирует жителей проводить больше времени на свежем воздухе”.

По словам Света, одним из самых ярких проектов второй год подряд становится световая инсталляция на площади Вабадузе, которая до Рождества будет дополняться новыми элементами. ”Согласно идее дизайна, тут представлены все традиционные элементы парка. На данный момент уже установлены световые фонтаны, добавятся еще световые деревья и перголы. В качестве нового элемента появятся мотивы василька и будут добавлены кромочные модули и скамейки с национальным узором”, — пояснил вице-мэр.