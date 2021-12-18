Вице-канцлер ФРГ заявил, что ”Северный поток — 2” был ”геополитической ошибкой”

”Геополитически ”Северный поток — 2” был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против”, — сказал он.

По его словам, пока неизвестно, будет ли газопровод открыт — это решение будет принято на основании европейского права. Также судьба проекта окажется под вопросом, если Россия ”вновь нарушит территориальную целостность Украины”.

Ранее сообщалось, что власти Германии придерживаются позиции дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, а не его эскалации. Об этом заявил министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

13 декабря официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что необходимо дождаться правовой проверки ”Северного потока — 2” на соответствие европейским энергетическим критериям.