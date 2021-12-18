Рубить или не рубить, вот в чем вопрос: идем в лес за живой елкой или покупаем искусственную в магазине?(6)
Новый год без елки — это апокалипсис!
Ничто так не наполняет дом новогодней атмосферой, как елка. Можно обвесить все мишурой и сотнями сверкающих лампочек, купить пару килограммов мандаринов и сутками напролет смотреть ”Иронию судьбы, или С легким паром”, но если в доме на Новый год нет елки или хотя бы нескольких еловых веток, то, поздравляем, вы добровольно зачислены в ряды занудливых отрицателей зимних праздников. Шутка. Хотя…
Если спросить у любого человека, с чем у него ассоциируется Новый год, то первое, что обязательно все скажут — елка! Да-да, ни один декабрь не обходится без этой зеленой красавицы. Правда, она не обязательно должна быть зеленой — в последнее время в моду вошли необычные елки, сооруженные из разнообразных материалов и предметов. Но если в уличных условиях вполне можно смастерить елку из фонарей или старых велосипедов, то дома елки выглядят немного скромнее, хотя не менее оригинально. Да, такая елка не обладает чарующим хвойным ароматом, но уж незамеченной она явно не останется:
Однако, несмотря на все модные поветрия последних лет, самой популярной по-прежнему остается старая добрая зеленая елочка, один вид которой возвращает нас в далекие, но такие дорогие сердцу воспоминания о детстве: где серебряный ”дождик”, пару метров самодельной гирлянды из цветной бумаги, советские елочные игрушки и большая звезда на верхушке. Разве это не чудо?! Всего лишь одна елка, а столько у нее задач: и закружить в вихре воспоминаний, и создать уют, и наделить всех праздничным настроением. Даже самый закостенелый Эбенизер Скрудж, вешая на елку новогоднюю игрушку, определенно испытает подъем радостных чувств и душевного тепла. Эта та самая традиция, которая делает мир добрее. Поэтому без елки на Новый год ну никак нельзя.
Итак, решено! До Нового года остается две недели, надо срочно покупать елку. И тут встает главный вопрос — какую: живую или искусственную?
Эх, Грета, Грета
”Как это ужасно — рубить живые елки на Новый год! Это ж сколько же эстонского леса почем зря вырубается! То ли дело искусственная елка — экономно и экологично, хоть и без елового запаха!” — примерно с такими призывами ежегодно перед новогодним периодом выступают противники живых елок, призывая байкотировать покупку живых елей. При этом все всегда и всюду ссылаются на 18-летнюю Грету Тумберг, которая выступает против вырубки лесов. Но так ли они правы?
На первый взгляд может показаться, что искусственная елка — действительно самый экологичный, и в то же время выгодный вариант. Иголки не осыпаются, подливать воды не надо, прослужит много лет, а если отойти на пару метров, то от настоящей даже не отличить будет. Но это не совсем так.
Как и любой продукт, искусственные елки тоже бывают разные. Маленькие и большие, зеленые, голубые, белые, красные и даже черные, с имитацией снега, с встроенной гирляндой, музыкальные и ароматизированные. Какие-то действительно служат долго и каждый декабрь радуют глаз, а какие-то осыпаются, покрываются пылью, царапаются при сборке, где-то перегорают лампочки, ломаются веточки. А еще немаловажная деталь — елку ж надо где-то хранить!
Ежегодно заводы по изготовлению искусственных елок выделяют в атмосферу несколько сотен тысяч тонн углекислого газа. По данным экологической организации Carbon Trust, производство и транспортировка одной искусственной елочки высотой около 2 метров приводит к выбрасыванию почти 40 кг углекислоты, метана, закиси азота и прочих парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление. И это еще без утилизации! Если из живой биоразлагаемой елки можно без труда сделать опилки, распилить на дрова или, на худой конец, устроить большой новогодний костер, то вот искусственная ель будет разлагаться в лучшем случае ближайшие лет 300. Наиболее практичные люди, собрав еловые иголки с новогоднего дерева, заваривают из них напиток, мастерят саше — пахучие мешочки или делают специальный джин, на этикетке которого так и пишут: ”Изготовлено из иголок новогодних елок”! Можно также поинтересоваться в Таллиннском зоопарке, не нужны ли им елки для их постаялцев.
Кроме того, покупая искусственную елку, вы наверняка планируете использовать ее ближайшие лет 50. Но на практике уже через пару лет вам наверняка захочется чего-то новенького, вам покажется, что елка устарела, потеряла цвет … и ничего не остается, как купить новую. А это еще плюс 40 кг парниковых газов. ”Хорошая”, получается, экология.
”В лесу родилась елочка…”
Многочисленными исследованиями доказано, что вырубка натуральных елок вредит окружающей среде намного меньше, чем производство искусственных. Особенно если елки рубят в тех местах, где дерево в любом случае было бы спилено или где у него просто нет шансов вырасти: под линиями электропередач, в старом лесу или на обочине дорог и канав.
”В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была…”
Отличный вариант предлагает, например, RMK — каждый желающий может самостоятельно отправиться в лес и найти милое сердцу новогоднее дерево. Сделать это совсем просто! Для этого нужно сначала закачать в телефон приложение RMK, открыть карту лесов Эстонии и выбрать ближайшее подходящее Вам место. Выбрать новогоднюю ель можно только на территории лесов, обозначенных темно-зеленым цветом. Коричневым цветом выделены охраняемые зоны, где рождественские ели рубить нельзя. Светло-зеленым отмечены территории частных лесов — там можно рубить рождественские ели только с разрешения владельца. Синим цветом на карте отмечены линии электропередачи.
После того, как Вы выбрали подходящее Вам место, покупку нужно оплатить. Сделать это лучше непосредственно перед спиливанием дерева, когда подходящая ель найдена. Стоимость практически символичная — ну где еще можно купить 2,5-метровую елку за 13 евро?! Расценки можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Но самое главное в этой акции, как утверждают сами работники RMK, это, конечно, продолжение рождественских-новогодних традиций. Важнее всего эмоции, которые вы получаете в ходе зимнего путешествия в лес. Общение с природой, с близкими людьми, согласитесь, бесценно!
Если в семье есть дети, то все мероприятие может превратиться в шикарнейший квест по поиску самой красивой елки. Главное — не забудьте пилу! Ломать или рубить елку подручными средствами не только неудобно, но и очень неэкологично! Подробнее правилах поиска новогоднего дерева ЗДЕСЬ.
”…Везёт лошадка дровенки
А в дровнях мужичок
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок…”
Когда вы привезете зеленую красавицу домой, не забывайте, что для сохранения свежести ель нужно обеспечить водой. Место спила постоянно должно находиться в воде, в противном случае на нём образуется корочка и елочка не сможет „пить” даже если Вы в дальнейшем поместите её в воду. Если корочка образовалась, надо вынуть ель из подставки и укоротить ствол на несколько сантиметров. Имейте в виду, что в первые сутки дереву необходимо, по меньшей мере, два литра воды в день, а потом достаточно и одного литра.
”…Теперь она, нарядная,
На праздник к нам пришла,
И много, много радости
Детишкам принесла”
С наступающими праздниками! Не забудьте, что Новый год без елки — не Новый год!