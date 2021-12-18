Рубить или не рубить, вот в чем вопрос: идем в лес за живой елкой или покупаем искусственную в магазине?

Однако, несмотря на все модные поветрия последних лет, самой популярной по-прежнему остается старая добрая зеленая елочка, один вид которой возвращает нас в далекие, но такие дорогие сердцу воспоминания о детстве: где серебряный ”дождик”, пару метров самодельной гирлянды из цветной бумаги, советские елочные игрушки и большая звезда на верхушке. Разве это не чудо?! Всего лишь одна елка, а столько у нее задач: и закружить в вихре воспоминаний, и создать уют, и наделить всех праздничным настроением. Даже самый закостенелый Эбенизер Скрудж, вешая на елку новогоднюю игрушку, определенно испытает подъем радостных чувств и душевного тепла. Эта та самая традиция, которая делает мир добрее. Поэтому без елки на Новый год ну никак нельзя.

Если спросить у любого человека, с чем у него ассоциируется Новый год, то первое, что обязательно все скажут — елка! Да-да, ни один декабрь не обходится без этой зеленой красавицы. Правда, она не обязательно должна быть зеленой — в последнее время в моду вошли необычные елки, сооруженные из разнообразных материалов и предметов. Но если в уличных условиях вполне можно смастерить елку из фонарей или старых велосипедов, то дома елки выглядят немного скромнее, хотя не менее оригинально. Да, такая елка не обладает чарующим хвойным ароматом, но уж незамеченной она явно не останется:

Ничто так не наполняет дом новогодней атмосферой, как елка . Можно обвесить все мишурой и сотнями сверкающих лампочек, купить пару килограммов мандаринов и сутками напролет смотреть ”Иронию судьбы, или С легким паром”, но если в доме на Новый год нет елки или хотя бы нескольких еловых веток, то, поздравляем, вы добровольно зачислены в ряды занудливых отрицателей зимних праздников. Шутка. Хотя…

Эх, Грета, Грета



”Как это ужасно — рубить живые елки на Новый год! Это ж сколько же эстонского леса почем зря вырубается! То ли дело искусственная елка — экономно и экологично, хоть и без елового запаха!” — примерно с такими призывами ежегодно перед новогодним периодом выступают противники живых елок, призывая байкотировать покупку живых елей. При этом все всегда и всюду ссылаются на 18-летнюю Грету Тумберг, которая выступает против вырубки лесов. Но так ли они правы?

На первый взгляд может показаться, что искусственная елка — действительно самый экологичный, и в то же время выгодный вариант. Иголки не осыпаются, подливать воды не надо, прослужит много лет, а если отойти на пару метров, то от настоящей даже не отличить будет. Но это не совсем так.

Как и любой продукт, искусственные елки тоже бывают разные. Маленькие и большие, зеленые, голубые, белые, красные и даже черные, с имитацией снега, с встроенной гирляндой, музыкальные и ароматизированные. Какие-то действительно служат долго и каждый декабрь радуют глаз, а какие-то осыпаются, покрываются пылью, царапаются при сборке, где-то перегорают лампочки, ломаются веточки. А еще немаловажная деталь — елку ж надо где-то хранить!