Другие виды
18.12.2021, 19:20

На чемпионате мира по тяжелой атлетике эстонский спортсмен стал двенадцатым

 
100. Eesti meistrivõistlused tõstmises
Foto: Argo Ingver

На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте Март Сейм занял 12-е место в весовой категории свыше 109 кг (группа А). Чемпионом мира стал грузинский спортсмен Лаша Талахадзе, установив новый мировой рекорд как в рывке, так и в толчке.

Март Сейм в рывке взял 175 кг, а во второй и третьей попытке вес 180 кг ему не покорился. В толчке с первой попытки он взял 225 кг, но вторая попытка с весом 233 кг и третья с весом 236 кг, оказались неудачными. В сумме он набрал 400 кг и занял 12-ое место.

Представитель Грузии Лаша Талахадзе побил мировой рекорд и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 109 кг. Спортсмен побил свой же мировой рекорд, установленный на Олимпийских играх в Токио. Его результат составил 492 кг (рывок — 225 кг, толчок — 267 кг). Результаты в обоих упражнениях также стали рекордными.

Второе место занял Вараздат Лалаян, показавший результат 457 кг (211+246), третьим с результатом 448 кг (205+243) стал Гор Минасян, оба спортсмена представляли Армению. Россиянин Алексей Ловчев расположился на пятой позиции (432; 201+231).

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