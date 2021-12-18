На чемпионате мира по тяжелой атлетике эстонский спортсмен стал двенадцатым
Март Сейм в рывке взял 175 кг, а во второй и третьей попытке вес 180 кг ему не покорился. В толчке с первой попытки он взял 225 кг, но вторая попытка с весом 233 кг и третья с весом 236 кг, оказались неудачными. В сумме он набрал 400 кг и занял 12-ое место.
Представитель Грузии Лаша Талахадзе побил мировой рекорд и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 109 кг. Спортсмен побил свой же мировой рекорд, установленный на Олимпийских играх в Токио. Его результат составил 492 кг (рывок — 225 кг, толчок — 267 кг). Результаты в обоих упражнениях также стали рекордными.
Второе место занял Вараздат Лалаян, показавший результат 457 кг (211+246), третьим с результатом 448 кг (205+243) стал Гор Минасян, оба спортсмена представляли Армению. Россиянин Алексей Ловчев расположился на пятой позиции (432; 201+231).