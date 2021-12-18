На чемпионате мира по тяжелой атлетике эстонский спортсмен стал двенадцатым

Март Сейм в рывке взял 175 кг, а во второй и третьей попытке вес 180 кг ему не покорился. В толчке с первой попытки он взял 225 кг, но вторая попытка с весом 233 кг и третья с весом 236 кг, оказались неудачными. В сумме он набрал 400 кг и занял 12-ое место.