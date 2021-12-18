Игрок ”Пари Сен-Жермен” обвиняется в отмывании денег

Аргентинец совместно со своей женой Вандой Нара основал компанию Work Marketing Football Srl. Супруги выводили часть средств организации на черный рынок, чтобы уклоняться от уплаты налогов.

Иск к компании, которой владеют Икарди и Нара, подал владелец Fundacion por la Paz y el Cambio Climatico de Argentina. В документе, поступившем в аргентинский суд, сказано, что отмывание денег касается и других предприятий, с которыми связаны Икарди и Нара.

Они поженились в 2014 году. В 2015 году Нара официально стала футбольным агентом своего мужа. Недавно она собиралась подавать на развод, потому что уличила супруга в измене, но спустя некоторое время пара воссоединилась.

Икарди перешел в ”Пари Сен-Жермен” в сентябре 2019 года. Также на счету Икарди восемь матчей в футболке сборной Аргентины.

В этом сезоне 28-летний нападающий появился на поле 18 раз и отметился тремя забитыми мячами.