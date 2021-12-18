Игрок ”Пари Сен-Жермен” обвиняется в отмывании денег
Нападающего французского клуба ”Пари Сен-Жермен” Мауро Икарди подозревают в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Аргентинец совместно со своей женой Вандой Нара основал компанию Work Marketing Football Srl. Супруги выводили часть средств организации на черный рынок, чтобы уклоняться от уплаты налогов.
Иск к компании, которой владеют Икарди и Нара, подал владелец Fundacion por la Paz y el Cambio Climatico de Argentina. В документе, поступившем в аргентинский суд, сказано, что отмывание денег касается и других предприятий, с которыми связаны Икарди и Нара.
Они поженились в 2014 году. В 2015 году Нара официально стала футбольным агентом своего мужа. Недавно она собиралась подавать на развод, потому что уличила супруга в измене, но спустя некоторое время пара воссоединилась.
Икарди перешел в ”Пари Сен-Жермен” в сентябре 2019 года. Также на счету Икарди восемь матчей в футболке сборной Аргентины.
В этом сезоне 28-летний нападающий появился на поле 18 раз и отметился тремя забитыми мячами.