В следующем магазине Maxima начала использовать кассовые аппараты, которые значительно сокращают время посещения магазина

”Еще полтора года назад, когда мы выпустили наш мобильный пульт для покупок в виде приложения, клиенты сразу же начали спрашивать про другие типы касс самообслуживания, которые позволили бы им совершать покупки при помощи приложения еще быстрее, чтобы не нужно было ждать в очередях, пока другие люди отсканируют свои покупки”, — рассказал Эдвинас Волкас, генеральный директор одной из крупнейших местных сетей розничной торговли Maxima Eesti.

Если раньше для совершения покупки при помощи приложения в магазине Maxima надо было в кассе самообслуживания несколько различных шагов, то после обновления приложения месяц назад нужно просто отсканировать продукты с помощью телефона, выбрать в кассе способ оплаты с помощью QR-кода, оплатить покупки — и поход в магазин завершен. Кроме того, этой осенью предприятие начало устанавливать в своих магазинах предназначенные для покупок с помощью приложения кассы самообслуживания, что еще больше ускоряет процесс покупки.

Первая зона для касс, использующих приложение, была открыта 18 ноября в магазине XX в Тондираба. С этой недели специальные кассы для приложений будут также использоваться в магазине Maxima XXX в Хааберсти, где зона кассовых аппаратов самообслуживания, которая до сих пор состояла из 12 кассовых аппаратов, была дополнена шестью кассами для приложений. ”В следующем году мы планируем внедрить кассовые аппараты для приложений и в других крупных магазинах, а также в тех магазинах, где количество пользователей приложения больше”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti. Кассы для приложений могут появиться и во всех новых магазинах, которые предприятие планирует открыть в Эстонии в ближайшие годы.