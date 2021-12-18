В следующем магазине Maxima начала использовать кассовые аппараты, которые значительно сокращают время посещения магазина
С этой недели новые, упрощающие покупку при помощи приложений, кассы самообслуживания также будут использоваться в магазине Maxima XXX в Хааберсти. В следующем году розничная сеть планирует установить их еще в нескольких крупных магазинах в Эстонии.
”Еще полтора года назад, когда мы выпустили наш мобильный пульт для покупок в виде приложения, клиенты сразу же начали спрашивать про другие типы касс самообслуживания, которые позволили бы им совершать покупки при помощи приложения еще быстрее, чтобы не нужно было ждать в очередях, пока другие люди отсканируют свои покупки”, — рассказал Эдвинас Волкас, генеральный директор одной из крупнейших местных сетей розничной торговли Maxima Eesti.
Если раньше для совершения покупки при помощи приложения в магазине Maxima надо было в кассе самообслуживания несколько различных шагов, то после обновления приложения месяц назад нужно просто отсканировать продукты с помощью телефона, выбрать в кассе способ оплаты с помощью QR-кода, оплатить покупки — и поход в магазин завершен. Кроме того, этой осенью предприятие начало устанавливать в своих магазинах предназначенные для покупок с помощью приложения кассы самообслуживания, что еще больше ускоряет процесс покупки.
Первая зона для касс, использующих приложение, была открыта 18 ноября в магазине XX в Тондираба. С этой недели специальные кассы для приложений будут также использоваться в магазине Maxima XXX в Хааберсти, где зона кассовых аппаратов самообслуживания, которая до сих пор состояла из 12 кассовых аппаратов, была дополнена шестью кассами для приложений. ”В следующем году мы планируем внедрить кассовые аппараты для приложений и в других крупных магазинах, а также в тех магазинах, где количество пользователей приложения больше”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti. Кассы для приложений могут появиться и во всех новых магазинах, которые предприятие планирует открыть в Эстонии в ближайшие годы.
Новые кассы отличаются от прежних касс самообслуживания тем, что благодаря обновлению приложения месяц назад они имеют более простую структуру действий и более крупный текст визуального оформления, что упрощает их использование пожилыми людьми. Если в обычных кассах самообслуживания можно вдобавок к покупкам с помощью приложения также сканировать товары, то кассы для приложений предназначены только для совершения покупок через приложение, никакие другие действия там не могут быть выполнены.
Выполненное месяц назад обновление приложения Maxima является сделанной в Эстонии ИТ-разработкой, а новые кассы представляют собой дизайн, предложенный Maxima Eesti. Кроме того, они в несколько раз легче по весу, дешевле и имеют более короткие сроки доставки, чем используемые до сих пор кассы самообслуживания.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день 83 местных магазина Maxima обслуживают в среднем 140 000 человек. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.