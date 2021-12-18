Алар Карис на встрече с дипломатами: раздел на сферы влияния ушел в прошлое

В своей речи глава государства сконцентрировался на вопросах внешней политики, подчеркнув, что раздел на сферы влияния ушел в прошлое и что каждая страна имеет неоспоримое право делать свой собственный выбор внешней политики и политики безопасности, в то время как никто другой не имеет в этом права голоса, пишет rusERR.

Силой Европейского союза и НАТО является единство в разрешении кризисов, примером чему и положительным уроком Карис назвал ответ ЕС на "гибридную атаку, организованную режимом Лукашенко".

"Если кто-то верит, что нас можно запугать и внести раскол в наши ряды, то он заблуждается. В нашем единстве в Европейском Союзе и в НАТО наша сила", — подчеркнул Карис, назвав "уникальным" вклад НАТО в европейскую стабильность и безопасность.