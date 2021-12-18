Финскую биатлонистку лишили титула через восемь лет после окончания соревнования. Все из-за русского допинга

Спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU) Феликс Биттерлинг рассказал, что федерация произвела перерасчет очков в общем зачете Кубка мира 2013/14 из-за расследования дела российской биатлонистки Ольги Зайцевой и решила присвоить ”хрустальный глобус” другой спортсменке.

”Решение окончательное. Кайса опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первую строчку. Бергер теперь официально является победителем Кубка мира в общем зачете. Нам очень жаль, потому что прошло так много лет”, — передает слова Биттерлинга Yle.

Также он отметил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о том, чтобы присудить ”хрустальный глобус” сразу двум спортсменкам.

Напомним, что в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую спортсменку серебряной медали Олимпиады — 2014 и пожизненно отстранил от участия в соревнованиях под эгидой своего комитета. После Олимпийских игр прошло несколько стартов на Кубке мира, по результатам которых Зайцева финишировала выше Туры Бергер, поэтому IBU принял решение перераспределить места в общем зачете и отдать ”хрустальный глобус” норвежской спортсменке. До этого он принадлежал финке Кайсе Мякяряйнен.