За сутки в Эстонии добавилось 576 заболевших коронавирусом, умерли восемь человек

За сутки умерло восемь зараженных коронавирусом человек: 71-летний мужчина, 76-летняя женщина, 80-летняя женщина, 88-летняя женщина, два 90-летних мужчины, 92-летняя женщина и 95-летний мужчина.

По состоянию на утро 18 декабря в больницах находятся 243 зараженных коронавирусом пациента. Из них 171 человек нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 142, или 83%, не вакцинированы и 29, или 17%, с завершенным курсом вакцинации. За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни.

За последние сутки проанализировали 6401 результат теста, из которых 576 оказались положительными. Из получивших положительный тест 339 не были вакцинированы и 237 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 8505 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 666. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 247 152 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60,8%.

В Эстонии выявлено всего 242 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон", из них шесть подтверждены в ходе секвенирования.

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