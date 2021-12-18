Эстония введет новую схему действия сертификатов вакцинации: что значит "6+3" ?
16 декабря стало известно, что и Эстония, как все страны Европейского союза, намерена в ближайшее время сократить официальный срок действия паспортов вакцинации. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в отношении COVID-сертификатов будет действовать новая схема — 6+3. Что же это за схема и что она означает?
Советник по разработке электронных услуг и инновациям Министерства социальных дел Эстонии Аурора Урсула Йоала сообщила Delfi, что данное требование будет распространяться на первый курс вакцинации против COVID-19, а также период действия бустерной дозы вакцины.
”6 + 3 означает, что бустерную дозу вакцины нужно ввести через 6 месяцев после прохождения курса вакцинации. 3 — это три месяца дополнительного времени, отведенные для того, чтобы сделать прививку бустерной дозой. То есть всё вместе — 9 месяцев (или 270 дней)", — отметила Йоала.
А что будет после истечения этих 9 месяцев? Сколько будет действовать эта бустерная доза вакцины?
По словам Ауроры Урсулы Йоала, на данный момент нет плана устанавливать фиксированный срок действия бустерных доз. Причина такого решения довольно простая — отсутствия достаточных данных о продолжительности действия защиты, обеспечиваемой бустерной дозой.
Ирья Лутсар, глава Ученого совета, согласна со словами государственного чиновника и отмечает, что пока самые полезные данные о действии бустерных доз поступают из Израиля — государства, где большая часть населения получила бустерную дозу уже почти 5 месяцев назад. Ирья Лутсар считает, что пока слишком рано делать какие-либо фундаментальные выводы.
Таким образом, можно предположить, что как только станут доступны более точные данные об эффективности бустерных доз, будет установлена максимальная продолжительность действия иммунной защиты, полученной после третьей прививки.
Когда будут внесены изменения в срок действия паспорта вакцинации? Будут ли различия срока действия этих документов внутри страны и на международном уровне?
На этот вопрос Аурора Урсула Йоала ответила, что в настоящее время Европейская комиссия планирует принять окончательное решение еще в этом месяце. Это означает, что поправки начнут действовать с 1 февраля 2022 года как на территории Эстонии, так и в других странах Европы.
”На следующей неделе правительство обсудит возможные национальные разногласия”, — заключила она.
"Очевидно, что COVID-паспорт, по крайней мере, в нынешней ситуации никуда не исчезнет. Когда-нибудь это все-таки произойдет, но мы еще до этого момента не дошли", — говорит Ирья Лутсар.
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