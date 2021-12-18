Ничего об Украине без Украины: Запад ответил на проект России о нерасширении НАТО на восток

”Принцип — ничего о тебе без тебя” — так Салливан кратко сформулировал американскую позицию в переговорах с Россией о судьбе Украины и других стран. Президент Джо Байден звонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому до и после своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Вашингтон видит в переговорах с Россией возможность для стабилизации обстановки, но будет вести их в сотрудничестве и координации с европейскими союзниками и партнерами, пояснила Псаки.

”Сейчас Россия изложила свою обеспокоенность действиями Америки и НАТО. Теперь мы изложил нашу обеспокоенность действиями России, которые, как мы считаем, вредят нашим интересам и ценностям”, — сказал Салливан.

Они оба подчеркнули необходимость диалога с Кремлем, но сказали, что страны сами должны решать свою судьбу, таким образом исключая предложение России о запрете членства Украины, Грузии и других постсоветских стран в НАТО.

Российские предложения уже прокомментировали пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Со своей стороны Москва готова взять на себя обязательства по ограничению вооружений и учений у границ стран-участниц блока — в обмен на аналогичный отказ НАТО от активности у границ России.

В одном из документов отдельно называется Украина и "другие государства Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Проекты соглашений были опубликованы на сайте МИД России в пятницу днем. Россия в качестве гарантий своей безопасности требует от НАТО "отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик" — и не вести никакой военной деятельности на территории этих стран.

Источники американских СМИ говорят, что Вашингтон официально ответит на российские предложения на следующей неделе, после консультаций с союзниками.

В Белом доме подчеркнули, что видят в переговорном процессе выход из нового витка эскалации, но имеют собственный список требований и предложений к Москве.

Салливан также сказал в пятницу, что, по информации американской разведки, российские власти рассматривают возможность вторжения на территорию Украины, но окончательного решения по этому вопросу нет.

”Сегодняшняя оценка правительства США состоит в том, что [Путин] еще не принял решение”, — сказал советник американского президента. (Россия отвергает обвинения в агрессивных планах).

Между тем, высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал на закрытом брифинге для американских журналистов, что в текстах есть пункты, которые можно обсуждать, и пункты, которые Запад отвергает полностью.

”В этих документах есть вещи, про которые русские знают, что они неприемлемы. Они знают это. Но там и есть другие вещи, которые заслуживают обсуждения и с которыми мы готовы работать”, — цитирует Washington Post неназванного чиновника.

Он не пояснил, что именно Вашингтон готов обсуждать, но в статье подчеркивается, что контроль над вооружениями и параметры учений уже являются предметом переговоров.

Блумберг со ссылкой на тот же брифинг пишет, что США ответит на предложения по существу на следующей неделе. Эту информацию приводит и Ассошиэйтед пресс.

Что говорят в НАТО?



Блок НАТО отреагировал еще в четверг, до публикации Москвой своих проектов.

”Нам известно о недавних предложениях России по европейской безопасности, — говорится в его заявлении. — Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО в связи с действиями России, основываться на ключевых принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО”.

”Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над усилением мер укрепления доверия.”

В первую очередь НАТО требует вывода российских войск с территории Украины. Россия отрицает их присутствие там.