Сегодня комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит с коллегами из Латвии и Литвы безопасность в регионе(2)
Сегодня делегация комиссии Рийгикогу по иностранным делам встретится с коллегами из парламентов Латвии и Литвы, чтобы обсудить последние события в сфере безопасности, а также темы Китая и России.
”Связь трех Балтийских государств и их тесное сотрудничество — уникальны в мире, — сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. — Эстония, Латвия и Литва находятся за одним столом и их голос — един. Это — редкий пример регионального единства. Такое единство и постоянная совместная деятельность крайне необходимы с точки зрения безопасности в регионе. Особенно в контексте растущего напряжения”.
По словам председателя комиссии по иностранным делам, темами сегодняшнего обсуждения станут последние события на границах Европейского союза и НАТО, а также на территориях, граничащих с Украиной. Помимо этого, будут затронуты вопросы, связанные с Китаем и Россией. Делегации также посетят военный городок в Тапа.