Сегодня комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит с коллегами из Латвии и Литвы безопасность в регионе

”Связь трех Балтийских государств и их тесное сотрудничество — уникальны в мире, — сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. — Эстония, Латвия и Литва находятся за одним столом и их голос — един. Это — редкий пример регионального единства. Такое единство и постоянная совместная деятельность крайне необходимы с точки зрения безопасности в регионе. Особенно в контексте растущего напряжения”.