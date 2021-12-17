Кая Каллас: срок действия сертификатов вакцинации будет единым для всего Европейского союза

”Мы с европейскими коллегами договорились о том, что будем подходить к борьбе с пандемией, руководствуясь едиными принципами. Это самое меньшее, что мы можем сделать для того, чтобы, например, пересечение границ внутри Европы на основании единых правил было для людей понятным, свободным и удобным”, — сказала премьер-министр Кая Каллас по завершении заседания Европейского совета. Срок действия сертификата вакцинации будет определен правовыми актами Европейского союза в ближайшем будущем.

Лидеры ЕС были единодушны в оценке причин и степени серьезности проблемы высоких цен на энергоносители. ”Ясно, что высокие цены на энергию затрагивают всех. Мы должны взвесить, как избежать подобных ситуаций в будущем. Европейский энергетический рынок должен функционировать без проблем. Ролью Европейской Комиссии является следить за ситуацией и предлагать решения: более широкое использование возобновляемой энергии и инвестиции в зеленые технологии обеспечат нам в будущем более доступные цены и более чистую окружающую среду”, — сказала премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, для того, чтобы быстро смягчить эффект роста цен, многие страны решили поддержать своих жителей, в их числе и Эстония, где государство помогает компенсировать рост цен на электричество, тепло и газ сотням тысяч семей.

Главы государств и правительств Европейского союза обсудили также агрессивные заявления России в адрес Украины и гибридную атаку, организованную Белоруссией. Лидеры ЕС адресовали России жесткое заявление: рост агрессии в отношении Украины будет иметь для России масштабные последствия, включая суровые санкции.

Говоря о стратегии безопасности Европейского союза, премьер-министр Каллас отметила, что ЕС необходимо долгосрочное видение того, как наилучшим образом быть готовыми к разнообразным угрозам. ”Наша стратегия безопасности должна быть широкоформатной и позволять реагировать как на традиционные военные, так и на новые угрозы”, — сказала Каллас после обсуждения. Обсуждение политики безопасности Европейского союза в следующие десять лет, то есть так называемого ”стратегического компаса” продолжатся, стратегию предполагается принять на заседании Европейского совета в марте следующего года.