Экс-подрядчик Пентагона задержан в США за попытку шпионажа в пользу России
Бывший подрядчик Пентагона передавал секретные сведения агенту ФБР, принимая его за представителя Москвы, сообщило министерство юстиции США. Задержанному грозит пожизненное заключение, пишет DW.
Бывший контрактный подрядчик министерства обороны США, 63-летний житель штата Южная Дакота Джон Мюррей Роу-младший задержан в связи с обвинениями в уголовном преступлении, связанном с предполагаемыми попытками заняться шпионажем, говорится в пресс-релизе Минюста США, опубликованном в четверг, 16 декабря.
В сообщении указано, что подозреваемый примерно 40 лет работал инженером-тестировщиком на оборонных подрядчиков, в частности занимался аэрокосмическими технологиями американских ВВС и по роду деятельности имел доступ к материалам различной степени секретности — вплоть до сверхсекретной информации с особым режимом хранения. После того как он неоднократно нарушал режим секретности, а также "проявлял горячий интерес к российским делам", в нем увидели потенциальную внутреннюю угрозу и уволили с работы, а Федеральное бюро расследований (ФБР) начало операцию под прикрытием, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству.
ФБР провело секретную операцию
В марте 2020 года Роу встретился с агентом ФБР, выдававшим себя за "агента российского правительства", после чего в течение восьми месяцев обменялся с сотрудником ФБР более чем 300 письмами, подтвердив готовность работать на Россию. В пресс-релизе Минюста США отмечается, что в одном из писем Роу раскрыл секретную информацию о конкретных рабочих деталях систем электронного противодействия, применяемых в американских военных истребителях.
Джону Мюррею Роу предъявлены обвинения в попытках передачи правительству иностранного государства информации, связанной с национальной обороной. 17 декабря он предстанет перед окружным судом округа Южная Дакота.
Если суд признает его виновным, Роу грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения, отмечают в министерстве юстиции США.