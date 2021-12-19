Едете на машине в Латвию — будьте осторожны! Сколько "черных точек" на латвийских дорогах и где они находятся?

Несмотря на попытки министерств, ведомств и ответственных структур решить вопрос безопасности движения, показатели меняются в лучшую сторону с жутким скрипом. По ДТП с летальным исходом Латвия по-прежнему занимает второе место в ЕС, а количество аварий даже при локдауне ползет вниз довольно медленно.

В поисках наиболее опасных мест на дорогах Латвии портал Delfi изучил карты "черных точек" — их в открытом доступе как минимум три. Причем каждая опирается на свой набор данных и свои критерии отбора.