19.12.2021, 12:20
Едете на машине в Латвию — будьте осторожны! Сколько "черных точек" на латвийских дорогах и где они находятся?
ФОТО: Delfi
Полиция и страховщики считают, что чаще всего аварии происходят по вине участников движения и плохого технического состояния автопарка. Эта версия подтверждается и статистикой. Водители же часто полагают, что проблема в состоянии дорог и инфраструктуры. По-своему правы, вероятно, и те, и другие. Тем не менее, в Латвии совершенно точно есть "черные точки", где аварии происходят регулярно — при любом раскладе и любых усилиях, пишет rus.delfi.lv.