За рубежом
19.12.2021, 12:20

Едете на машине в Латвию — будьте осторожны! Сколько "черных точек" на латвийских дорогах и где они находятся?

 
Диана Чучкова
журналист
ФОТО: Delfi

Полиция и страховщики считают, что чаще всего аварии происходят по вине участников движения и плохого технического состояния автопарка. Эта версия подтверждается и статистикой. Водители же часто полагают, что проблема в состоянии дорог и инфраструктуры. По-своему правы, вероятно, и те, и другие. Тем не менее, в Латвии совершенно точно есть "черные точки", где аварии происходят регулярно — при любом раскладе и любых усилиях, пишет rus.delfi.lv.

Несмотря на попытки министерств, ведомств и ответственных структур решить вопрос безопасности движения, показатели меняются в лучшую сторону с жутким скрипом. По ДТП с летальным исходом Латвия по-прежнему занимает второе место в ЕС, а количество аварий даже при локдауне ползет вниз довольно медленно.

В поисках наиболее опасных мест на дорогах Латвии портал Delfi изучил карты "черных точек" — их в открытом доступе как минимум три. Причем каждая опирается на свой набор данных и свои критерии отбора.

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