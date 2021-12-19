Правительство направит в парламент проект закона о спецслужбах

Согласно проекту, поправки вносятся в 14 законов, чтобы уравнять служебные регуляции полицейских служащих, работников спасательных служб, тюремных служащих и служащих действительной службы, а также социальные гарантии волонтеров в данной сфере. Также изменится система оплаты труда полицейских служащих.

Проект предусматривает, что в случае гибели или повреждения здоровья волонтера получаемая компенсация приравнивается к компенсации, предусматриваемой законом о государственной службе.

Согласно проекту, создается регуляция в отношении помощников полицейских в кризисной ситуации. Цель создания службы помощников полицейских в кризисной ситуации заключается в том, чтобы обеспечить необходимую Департаменту полиции и пограничной охраны дополнительную рабочую силу при решении задач, связанных с экстренными событиями.

Продолжит повышаться пенсия по старости работников спасательной службы, им также будет продолжена выплата пособия по ожиданию пенсии по старости, это положение должно было утратить силу в 2023 году. Также работникам спасательной службы предоставляется возможность во время работы получать пенсию по выслуге лет. Этого права они должны были лишиться, начиная со спасателей, выходящих на пенсию с 2025 года.

Система оплаты труда полицейских переводится на ту же основу, которая действует для государственных служащих. Сейчас основная зарплата полицейского состоит из зарплаты конкретной ступени, надбавки за выслугу лет, региональной доплаты и доплаты выравнивания. В дальнейшем основная зарплата полицейского будет учитывать все четыре компонента. Исходя из этого будет изменена и зарплата, на основе которой начисляется полицейская пенсия.

Согласно поправкам к закону о пенсии по выслуге лет, начисление стажа пенсии по выслуге лет полицейских, спасателей и тюремных служащих продолжится до 2036 года. Это означает, что все, кто на этот момент имеет 25-летний стаж службы, имеют право на такую пенсию. Служащие с меньшим стажем такого права не получают.