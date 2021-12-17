Началась вакцинация против COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет

Детей прививают вакциной Pfizer-BioNTech Comirnaty, в которой содержится в три раза меньше действующего вещества, чем в вакцине для взрослых. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые, согласно рекомендации государственной комиссии по иммунопрофилактике, вводятся с интервалом в 6 недель. Вакцины прибыли в Эстонию 13 декабря и начиная с 15 декабря их постепенно доставляют семейным врачам и в больницы. Первые 14 000 доз, заказанные врачами и больницами, будут распределены к вечеру 21 декабря.

”Несмотря на то, что большая часть детей переносит болезнь СOVID-19 легко, некоторые все же болеют очень тяжело. Больше нам не придется рисковать здоровьем детей, так как у нас есть подходящие вакцины. Родители не должны бояться вакцинации детей, потому что их иммунная система готова к прививке и выработке антител. Вакцины учат иммунную систему бороться с вирусом, и вакцинация проходит успешно у детей в возрасте и 5 лет, и 12 лет”, — сказала руководитель клиники педиатрии Таллиннской детской больницы, доктор Реэт Раукас.

Забронировать время для того, чтобы вакцинировать своего ребенка, родитель у семейного врача. Время для вакцинации в больницах и у семейных врачей, присоединившихся к общегосударственной регистратуре, можно забронировать и в диги-регистратуре.

Государственная комиссия по иммунопрофилактике 30 ноября рекомендовала вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19, что поможет уменьшить риск тяжелого течения болезни и возникновения осложнений, а также уменьшить распространение вируса в детских коллективах и семьях.

Эксперты рекомендуют детям, переболевшим COVID-19, делать прививку через 6 месяцев после выздоровления, так же, как и взрослым.