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17.12.2021, 18:46
ГРАФИК | В субботу стоимость электричества будет умеренной. Но потребителей ждут два пика
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ФОТО: Argo Ingver
18 декабря биржевая цена на электроэнергию будет относительно низкой.
Как видно на графике, потребителей ждут два пика — ночью с 1 до 2 и вечером с 17 до 18.
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