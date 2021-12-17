Экономика
17.12.2021, 18:46

ГРАФИК | В субботу стоимость электричества будет умеренной. Но потребителей ждут два пика

 (1)
ФОТО: Argo Ingver
18 декабря биржевая цена на электроэнергию будет относительно низкой.

Как видно на графике, потребителей ждут два пика — ночью с 1 до 2 и вечером с 17 до 18.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии