Смотрите график работы пунктов профилактики против коронавируса в Таллинне в праздничные дни

Во время рождественских праздников, с 24 по 26 декабря, будут закрыты пункты консультирования и вакцинации в Haabersti Rimi (Хааберсти, 1), на парковке возле Linnamäe Maxima (Линнамяэ теэ, 57), в торговом центре ”Кристийне” (Эндла, 45), в торговом центре ”Юлемисте” (Суур-Сыямяэ, 4), в культурном центре ”Линдакиви” (Коорти, 22), в здании районной управы Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и на Балтийском вокзале. В остальное время до Нового года пункты консультирования и вакцинации будут открыты по будням с 12 часов дня до 19 часов вечера, а по выходным — с 10 до 17 часов.

Пункт консультирования, вакцинации и тестирования на площади Вабадузе будет закрыт 24 и 25 декабря, однако 26 декабря и в другие дни он работает с 9 часов утра до 21 часа вечера.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, работники сферы здравоохранения тоже нуждаются в отдыхе и том времени, которое можно было бы провести в кругу семьи. ”Начиная с 10 ноября в наших городских пунктах профилактики против коронавируса были вакцинированы 13 454 человек, а 790 жителей города воспользовались услугой вакцинирования на дому. Возможность сделать PCR-тест, которую предлагают на площади Вабадузе, также пользовалась большим спросом, — отметила Бешкина. — Мне хотелось бы искренне поблагодарить наших партнеров из числа частных поставщиков медицинских услуг Confido и Eldred — таких результатов нам удалось достичь благодаря их ежедневной кропотливой работе. В то же время, необходимо напомнить, что на сегодняшний день заболеваемость в Таллинне растет, и мы все должны по-прежнему стараться вести себя как можно более осторожно. Желаю всем светлого и безопасного Рождества и Нового года!”