Смотрите график работы пунктов профилактики против коронавируса в Таллинне в праздничные дни
Во время рождественских праздников, с 24 по 26 декабря, будут закрыты пункты консультирования и вакцинации в Haabersti Rimi (Хааберсти, 1), на парковке возле Linnamäe Maxima (Линнамяэ теэ, 57), в торговом центре ”Кристийне” (Эндла, 45), в торговом центре ”Юлемисте” (Суур-Сыямяэ, 4), в культурном центре ”Линдакиви” (Коорти, 22), в здании районной управы Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и на Балтийском вокзале. В остальное время до Нового года пункты консультирования и вакцинации будут открыты по будням с 12 часов дня до 19 часов вечера, а по выходным — с 10 до 17 часов.
Пункт консультирования, вакцинации и тестирования на площади Вабадузе будет закрыт 24 и 25 декабря, однако 26 декабря и в другие дни он работает с 9 часов утра до 21 часа вечера.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, работники сферы здравоохранения тоже нуждаются в отдыхе и том времени, которое можно было бы провести в кругу семьи. ”Начиная с 10 ноября в наших городских пунктах профилактики против коронавируса были вакцинированы 13 454 человек, а 790 жителей города воспользовались услугой вакцинирования на дому. Возможность сделать PCR-тест, которую предлагают на площади Вабадузе, также пользовалась большим спросом, — отметила Бешкина. — Мне хотелось бы искренне поблагодарить наших партнеров из числа частных поставщиков медицинских услуг Confido и Eldred — таких результатов нам удалось достичь благодаря их ежедневной кропотливой работе. В то же время, необходимо напомнить, что на сегодняшний день заболеваемость в Таллинне растет, и мы все должны по-прежнему стараться вести себя как можно более осторожно. Желаю всем светлого и безопасного Рождества и Нового года!”
На иммунизацию против коронавируса первой или второй дозой вакцины приглашают всех людей в возрасте от 12 лет. Бустерная доза особенно необходима людям старше 65 лет, однако ее сейчас можно делать начиная с18 лет. Бустерная доза может быть введена спустя шесть месяцев после первого курса вакцинации Pfizer / BioNTech или Moderna и через пять месяцев после вакцинации AstraZeneca или Janssen. Время введения бустерной дозы можно уточнить в государственной дигитальной регистратуре digilugu.ee.
Услуга консультации и вакцинирования во всех пунктах профилактики против коронавируса в Таллинне предоставляется бесплатно. PCR-тест с направлением будет бесплатным, без направления тестирование обойдется в 44 евро. Образец для ПЦР-теста берут либо из носоглотки, либо методом полоскания горла.
Если по каким-либо причинам человек не может прийти на вакцинацию самостоятельно, на территории Таллинна можно вызвать бригаду вакцинирования на дому. Предварительная регистрация доступна по телефону 666 2727, звонки принимаются в будние дни с 8 до 20 и по выходным с 9 до 17 часов. Бригады вакцинирования на дому работают семь дней в неделю с 9 до 18 часов.
Со 2 января 2022 года продолжат свою работу пункты профилактики против коронавируса на площади Вабадузе, в культурном центре ”Линдакиви”, в торговом центре ”Кристийне”, а также Haabersti Rimi.