Польский военнослужащий бежал в Беларусь через границу и попросил там убежище

По данным издания, инцидент произошел вечером 16 декабря. Военнослужащий оставил свое оружие в расположении части. По словам сослуживцев, до окончания службы ему оставалось несколько дней.

Погранслужба Беларуси заявила, что военнослужащий по имени Эмиль Чечко был задержан в приграничной полосе и что после этого он попросил политическое убежище ”в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами”.

Пресс-служба дивизии, где служил солдат, подтвердила, что он оставил свой пост и что на границе начата поисковая операция. При этом информацию о побеге в Белоруссию в дивизии пока не подтвердили, подчеркнув, что поиски продолжаются. В Минобороны Польши заявили, что у сбежавшего военного были проблемы с законом.

Сразу после побега Чечко дал большое интервью белорусским провластным журналистам. Днем 17 декабря его планирует показать государственный телеканал ”Беларусь 1”.