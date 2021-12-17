В Риге задержали группу людей, подозреваемых в обороте наркотика "собака"

Как отмечают в полиции, между членами группы были строго распределены обязанности. Один идентифицировал клиентов, второй отвечал за финансовые потоки, третий за тайники, четвертый — за хранение наркотиков и денег и т. д.

Во время обысков, проведенных в Риге и Рижском регионе, полиция задействовала также кинолога и собаку. Были проверены места жительства подозреваемых, машины и сами тайники. Как отмечают в полиции, в ходе обысков изъято около 2 кг амфетамина, 62 грамма изотонитазена, 8,2 гр концентрированного изотонитазена, а также около 500 граммов вещества, содержащего медикаменты. Кроме того, изъято около 18000 евро наличными.

Изотонитазен — новый сильный наркотик (синтетический опиод). По словам полиции, это особо опасное нарковещество, схожее по своим качествам с морфином и фентанилом. Влияние изотонитазена на организм человека гораздо сильней, чем героина. Употребление этого наркотика приводит к тяжким последствиям. Употребление изотонитазена быстро приводит к психической и физической зависимости.

На жаргоне наркоманов этот наркотик также называется "исо" и "собака".

В настоящее время ко всем шестерым задержанным (четырем мужчинам и двум женщинам) — применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В рамках расследования изъятые наркотики направлены на экспертизу.