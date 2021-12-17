Пиротехника: красота или боль?(2)
Пиротехника использовалась веками и особенно в религиозных целях. Сегодня салюты превратились в красочное зрелище, которое сопровождает нас в самые счастливые, эмоциональные и теплые моменты. К сожалению, моменты радости могут сменяться болью, страхом и тревогой.
Пиротехнические изделия разделяются на специальные категории, согласно которым их могут использовать молодёжь, взрослые или только профессионалы. Эту информацию производитель обычно пишет на упаковке с фейерверками. ”Например, категория F1 значит, что пиротехникой могут пользоваться дети, начиная с 12 лет, однако стоит знать, что в эту категорию входят ещё и бенгальские огни, и свечи на торт. Различные ракеты и батареи с фейерверками (категории F2 и F3) могут приобретаться и использоваться только взрослыми. Фейерверки более высокой категории, чем указанная выше, предназначены для использования только специалистом-пиротехником”, — объяснил советник центра разминирования Арно Пугонен.
Торговля в интернет-магазинах, которая стала обычным явлением в условиях пандемии, также делает приобретение пиротехнических изделий слишком удобным, лёгким и неконтролируемым. В интернете никто не спрашивает паспорта при покупке товара, из-за чего молодёжь может легко получить товар, который ей ещё использовать нельзя, и в качестве которого нельзя быть уверенным. ”Пиротехнику может продавать лишь предприятие, имеющее на это разрешение. У людей на улице, в интернете или на рынке пиротехнику покупать нельзя. Использование несертифицированного пиротехнического изделия может привести к серьезным травмам или материальному ущербу. У товара, купленного в официальном пункте продажи, действует гарантия и если у фейерверка будут видимые повреждения, то его ни в коем случае нельзя использовать — лучше вернуть его обратно в магазин. У пиротехнического изделия должна быть инструкция по использованию на эстонском языке. Также нужно обязательно различать сигнальную ракету от фейерверка — первую можно использовать только в случае беды, а не ради веселья”, — объяснил советник центра разминирования. Три года назад сигнальная ракета, использованная не по назначению, вызвала пожар, в результате которого было уничтожено дело всей жизни одной семьи — аграрный комплекс Nurmiko.
С прошлогоднего сезона продаж пиротехники до середины декабря этого года спасатели более ста раз выезжали на вызовы из-за пиротехники. ”Вызовы можно разделить на три категории — из-за неостывшей пиротехники загорелась местность около неё или мусорный контейнер, тяга молодых людей к приключениям приводит к неприятностям или мы уже говорим о более серьезных авариях, где пострадал человек или чьё-то имущество”, — говорит Пугонен. Например, в прошлом году молодые люди бросили фейерверк в подъезд, и это повредило дверь соседа, или другая группа молодых людей пыталась разбить лед на водоёме ракетами, но им это не удалось. Фейерверки стреляли по балконам, террасам, машинам, в результате чего были как мелкие, так и серьёзные пожары.
Региональный руководитель Департамента полиции и погранохраны Сийм Линнард отмечает, что в предпраздничное время каждый год происходит множество происшествий, когда использование пиротехники не создает ожидаемого праздничного настроения, а лишь вызывает сильное раздражение. ”Кто-то зажёг фейерверк на ладони, кто-то положил пачку фейерверка под дровяную печь, разбиваются окна между домами из-за пиротехники, загораются мусор и почтовые ящики. Не говоря о молодёжи, которая запускает ракеты в людных местах, между транспортными средствами и в других местах со всевозможными легковоспламеняющимися предметами вокруг”, — сказал региональный руководитель. По его словам, беззаботное отношение ко всему тому, что горит и взрывается, приводит каждый год к нарушению покоя, травмам и материальному ущербу. Это касается как детей, так и взрослых, которые безрассудно относятся к пиротехнике. ”В преддверии Нового года стоит напомнить, что в период с 22:00 до 6:00 и на кануне праздников с 00:00 до 7:00 запрещено использовать пиротехнические изделия, которые создают громкий и резкий шум. Единственным исключением на данный момент является канун Нового года, когда требование о ночном покое не действует”, — подчеркнул Линнард.
Безопаснее всего вообще не использовать пиротехнику, а наслаждаться организованным городом салютом или световым шоу. Но если без фейерверков всё же не обойтись, то нужно убедиться, что руководство по его использованию прочитано, соблюдены все требования и правила безопасности, а также что счастливый момент не обернётся трагедией как для вас, так и для других.