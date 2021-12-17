Пиротехника: красота или боль?

Пиротехнические изделия разделяются на специальные категории, согласно которым их могут использовать молодёжь, взрослые или только профессионалы. Эту информацию производитель обычно пишет на упаковке с фейерверками. ”Например, категория F1 значит, что пиротехникой могут пользоваться дети, начиная с 12 лет, однако стоит знать, что в эту категорию входят ещё и бенгальские огни, и свечи на торт. Различные ракеты и батареи с фейерверками (категории F2 и F3) могут приобретаться и использоваться только взрослыми. Фейерверки более высокой категории, чем указанная выше, предназначены для использования только специалистом-пиротехником”, — объяснил советник центра разминирования Арно Пугонен.

Торговля в интернет-магазинах, которая стала обычным явлением в условиях пандемии, также делает приобретение пиротехнических изделий слишком удобным, лёгким и неконтролируемым. В интернете никто не спрашивает паспорта при покупке товара, из-за чего молодёжь может легко получить товар, который ей ещё использовать нельзя, и в качестве которого нельзя быть уверенным. ”Пиротехнику может продавать лишь предприятие, имеющее на это разрешение. У людей на улице, в интернете или на рынке пиротехнику покупать нельзя. Использование несертифицированного пиротехнического изделия может привести к серьезным травмам или материальному ущербу. У товара, купленного в официальном пункте продажи, действует гарантия и если у фейерверка будут видимые повреждения, то его ни в коем случае нельзя использовать — лучше вернуть его обратно в магазин. У пиротехнического изделия должна быть инструкция по использованию на эстонском языке. Также нужно обязательно различать сигнальную ракету от фейерверка — первую можно использовать только в случае беды, а не ради веселья”, — объяснил советник центра разминирования. Три года назад сигнальная ракета, использованная не по назначению, вызвала пожар, в результате которого было уничтожено дело всей жизни одной семьи — аграрный комплекс Nurmiko.