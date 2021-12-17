17.12.2021, 14:28
ФОТО и ВИДЕО | В Пирита полыхает второй этаж стрелкового тира, на месте десятки пожарных машин(15)
Как передает Спасательный департамент, из здания не пришлось эвакуировать людей, тушением пожара занимаются до сих пор.
В пятницу в 13.18 Центр тревоги получил сообщение, что в Пирита на улице Масти горит здание, где находится тир. Тушить пожар начали в 13.36.
В 14.15 работы на месте продолжались. По словам фотографа Delfi, на месте огромное количество пожарных. Дым разносится по всему району.
Во время пожара людей в здании не было. Причины возникновения пожара уточняются.
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