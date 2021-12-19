ГРАФИК | Цены на газ растут еще быстрее: самый дешевый на данный момент пакет подорожал на 354%(6)
Если о происходящем на рынке электроэнергии говорится постоянно, то цены на газ под столь пристальным вниманием не находятся, хотя их рост был еще более существенным.
Самый дешевый на данный момент пакет с фиксированный ценой за год вырос на 354%, и ряд экспертов прогнозируют дальнейшее удорожание.
По словам основателя портала сравнения Gaasihind.ee Керта Валбета, при выборе пакета потребители должны подумать о том, что для них важно: обеспечить на эту зиму ценовой потолок при помощи фиксированного пакета или для них приемлем и некоторый рост цен. ”В итоге люди принимают это решение, исходя из своих возможностей. Многие, вероятно, будут спать спокойнее, если цена будет зафиксирована, по крайней мере, на ближайшее будущее. Ясно, что в случае изменчивого и биржевого пакетов цены варьируются в рамках нескольких процентов, и эксперты прогнозируют на эту зиму колебания, скорее, в сторону увеличения. В случае с изменчивым и биржевым пакетами рост или падение цен вызвано в основном непредвиденными факторами, например, политическими решениями России и погодой, так что ни в чем нельзя быть уверенным”, — сказал Вальбет.
Он призвал потребителей быть более активными и пересматривать пакеты и условия несколько раз в год, как в случае с электричеством. ”Те, кто сегодня зафиксируют цены на газ, весной смогут снова сравнить цены и при необходимости изменить пакет. В Эстонии поменять пакет очень легко, нужен лишь интернет и десять минут для того, чтобы выбрать нового продавца или пакет. Остальное за потребителя сделают сами продавцы, при этом ничего платить вам не придется, даже в случае прекращение срочного договора”, — добавил эксперт.