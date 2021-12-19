ГРАФИК | Цены на газ растут еще быстрее: самый дешевый на данный момент пакет подорожал на 354%

По словам основателя портала сравнения Gaasihind.ee Керта Валбета, при выборе пакета потребители должны подумать о том, что для них важно: обеспечить на эту зиму ценовой потолок при помощи фиксированного пакета или для них приемлем и некоторый рост цен. ”В итоге люди принимают это решение, исходя из своих возможностей. Многие, вероятно, будут спать спокойнее, если цена будет зафиксирована, по крайней мере, на ближайшее будущее. Ясно, что в случае изменчивого и биржевого пакетов цены варьируются в рамках нескольких процентов, и эксперты прогнозируют на эту зиму колебания, скорее, в сторону увеличения. В случае с изменчивым и биржевым пакетами рост или падение цен вызвано в основном непредвиденными факторами, например, политическими решениями России и погодой, так что ни в чем нельзя быть уверенным”, — сказал Вальбет.