Валерий Карпин о возможном невыходе сборной России на ЧМ: "Очень плохо, но не катастрофа"

"Ну нет, что значит ”катастрофа”? Катастрофа — это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа — когда люди умирают. То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира, — это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов", — сказал Карпин.