Валерий Карпин о возможном невыходе сборной России на ЧМ: "Очень плохо, но не катастрофа"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал оценку возможного непопадание команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре через стыковые матчи. России предстоит сыграть с Польшей и, в случае победы, сыграет с Чехией или Швецией. По мнению тренера, невыход на турнир не станет катастрофой.
У Валерия Карпина спросили — непопадание на чемпионат мира является катастрофой? На что тренер сборной России ответил:
"Ну нет, что значит ”катастрофа”? Катастрофа — это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа — когда люди умирают. То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира, — это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов", — сказал Карпин.
В полуфинальном стыковом матче на чемпионат мира подопечные Карпина встретятся с Польшей. Игра состоится 24 марта в "Лужниках". Ответная встреча пройдет тоже в "Лужниках", но 29 марта. В случае победы над Польшей, сборная России сыграет в финале стыков с победителям пары Швеция — Чехия.