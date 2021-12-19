Херем и Вахер: решение об увольнении невакцинированных сотрудников было тяжелым, но единственно верным

С другой стороны, если посмотреть на долгосрочную перспективу функционирования организации, можно понять, что это было единственно верным решением, заявил он. ”Если мы создаем ситуацию, когда осуществляющий надзор полицейский — будть то обычный патруль, дорожный или ”коронавирусный” — спрашивает об исполнении правил, то у него есть моральная обязанность самому исполнять эти правила. По-другому просто быть не может”, — отметил Вахер. Кроме того, по его словам, нельзя допустить, чтобы из-за кого-то внутри учреждения систематически происходили заражения.

Что касается Сил обороны, то, по словам Херема, и тут решение было неизбежным. Перед его приятием был проведен ряд анализов, составлены различные математические модели, и все это показало, что иного выхода нет. ”Так я и принял это решение. Было ли это легко? Конечно, нет. Те, кто не вакцинирован, это люди, которых я знаю. Они не вакцинируются по разным причинам, но, независимо от всего этого, мне их жаль. Но мы никого не лишились. Если они готовы защищать государство, то в резерве они имеются”, — сказал главнокомандующий.