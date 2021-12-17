Министерство социальных дел инициирует последний этап реформы льготных пенсий

”Реформа льготных пенсий длится уже десятилетия, и настало время ее завершить”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. ”С восстановления независимости Эстонии, с учетом перемен на рынке труда, были созданы возможности переобучения, пособия, различные виды накопительных пенсий. Например, теперь у всех есть возможность выйти на гибкую пенсию за пять лет до наступления общего пенсионного возраста, и, при желании, получать пенсию и работать одновременно. Также была создана состоящая из трех ступеней пенсионная система, позволяющая и работодателям вносить свой вклад в пенсию работников. Стало нормальным менять профессию. Также, в контексте нынешней одинаковой для всех ставки социального налога, получается, что льготные пенсии, по сути, выплачиваются за счет пенсий других пенсионеров”, — добавила министр.

Изменить Законы о пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за выслугу лет планируется следующим образом:

При необходимом стаже в 10-12,5 лет стаж можно накапливать до 2030 года

При необходимом стаже в 15-25 лет стаж можно накапливать до 2036 года

Тем, кто до 2030 или 2036 года накопит льготный стаж, льготные пенсии будут назначаться еще приблизительно до 2063 года, и выплачиваться до 2090 года

Таким образом, предусмотрен очень длительный переходный период. Например, сейчас возможность накопить необходимый стаж для выхода на льготную пенсию может иметь и 20-летний специалист с 4-летним стажем, если будет продолжать копить стаж до 2030 или 2036 года.



Законопроект с данным вариантом завершения реформы был составлен на основе полученной от партнеров и целевых групп обратной связи по документу ”намерение разработки законопроекта”.

Законы о пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за выслугу лет с 50-ых годов прошлого века для представителей некоторых профессий предусматривали возможность выйти на пенсию на 5 или 10 лет раньше других, в случае некоторых специальностей пенсионерами становятся, например, в 38 лет. В 2020 году в Эстонии государственные льготные пенсии получали 7430 человек трудоспособного возраста, общий размер выплат которым составил 43,6 миллиона евро.