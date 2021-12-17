Министерство социальных дел инициирует последний этап реформы льготных пенсий(2)
Министерство социальных дел отправило на согласование партнерам законопроект, инициирующий последний этап реформы льготных пенсий. Согласно законопроекту, льготный стаж по спискам профессий 50-ых годов прошлого века можно продолжать накапливать, в зависимости от профессии, от 9 до 15 лет. Тем, кто до 2030 или 2036 года накопит льготный стаж, льготные пенсии будут назначаться еще приблизительно до 2063 года, и выплачиваться до 2090 года.
”Реформа льготных пенсий длится уже десятилетия, и настало время ее завершить”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. ”С восстановления независимости Эстонии, с учетом перемен на рынке труда, были созданы возможности переобучения, пособия, различные виды накопительных пенсий. Например, теперь у всех есть возможность выйти на гибкую пенсию за пять лет до наступления общего пенсионного возраста, и, при желании, получать пенсию и работать одновременно. Также была создана состоящая из трех ступеней пенсионная система, позволяющая и работодателям вносить свой вклад в пенсию работников. Стало нормальным менять профессию. Также, в контексте нынешней одинаковой для всех ставки социального налога, получается, что льготные пенсии, по сути, выплачиваются за счет пенсий других пенсионеров”, — добавила министр.
Изменить Законы о пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за выслугу лет планируется следующим образом:
- При необходимом стаже в 10-12,5 лет стаж можно накапливать до 2030 года
- При необходимом стаже в 15-25 лет стаж можно накапливать до 2036 года
- Тем, кто до 2030 или 2036 года накопит льготный стаж, льготные пенсии будут назначаться еще приблизительно до 2063 года, и выплачиваться до 2090 года
Таким образом, предусмотрен очень длительный переходный период. Например, сейчас возможность накопить необходимый стаж для выхода на льготную пенсию может иметь и 20-летний специалист с 4-летним стажем, если будет продолжать копить стаж до 2030 или 2036 года.
Законопроект с данным вариантом завершения реформы был составлен на основе полученной от партнеров и целевых групп обратной связи по документу ”намерение разработки законопроекта”.
Законы о пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за выслугу лет с 50-ых годов прошлого века для представителей некоторых профессий предусматривали возможность выйти на пенсию на 5 или 10 лет раньше других, в случае некоторых специальностей пенсионерами становятся, например, в 38 лет. В 2020 году в Эстонии государственные льготные пенсии получали 7430 человек трудоспособного возраста, общий размер выплат которым составил 43,6 миллиона евро.