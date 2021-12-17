ФОТО | В Эстонии началась вакцинация детей в возрасте от 5 лет

Детей вакцинируют от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech Comirnaty, который содержит в три раза меньше действующего вещества, чем вакцина для взрослых. Курс вакцинации состоит из двух доз, промежуток между которыми составляет 6 недель.

В середине декабря в Эстонию прибыли первые 36 000 доз вакцины для 5-11-летних детей, в январе поступит еще 54 000 доз.

Для того, чтобы забронировать время на вакцинацию, родитель должен связаться с семейным врачом ребенка. Также вакцинацию можно пройти в больницах.

Ответы на самые важные вопросы относительно вакцинации от коронавируса детей до 12 лет, можете найти ЗДЕСЬ.

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