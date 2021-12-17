Страхование вакцинации и пациента: работа идет! Что предлагает людям Минсоцдел?

"Эстонское здравоохранение находится на очень высоком уровне, но, как и в других сферах жизни, в медицине бывают случаи, к сожалению, когда что-то идет не по плану. Новая система страхования будет лучше прежнего защищать в этой ситуации пациентов и укрепит у них чувство безопасности", — сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

"Система страхования пациента будет способствовать информированию о врачебных ошибках и их предупреждению. Два новых вида страхования облегчат людям получение компенсации, если в ходе лечения или вакцинации пострадало их здоровье", - добавил министр.

Поправками предусматривается ввести для медицинских учреждений обязанность заключать договор об ответственности. Если сейчас у пациента есть возможность потребовать компенсацию у лечебного учреждения через суд, то в будущем компенсацией вреда здоровью будет заниматься страховщик. Решение страховщика пациент сможет оспорить в примирительной комиссии, которую создадут при Департаменте здоровья.

Вместе с правовой регуляцией по возмещению вреда будет определен порядок информирования о случаях причинения вреда здоровью пациента и обновлены требования по обеспечению его безопасности.

Для создания системы страхования вакцинации для продавцов вакцин будет введен обязательный страховой платеж, размер которого будет зависеть от объема предлагаемых им на эстонский рынок доз вакцин. Из этих платежей будут покрываться расходы Больничной кассы и Департамента лекарственных средств, связанные в выплатой компенсаций.

Страхованием вакцинации планируется возмещать ущерб в ситуации, когда в связи с вакцинацией у пациента возникли тяжелые и длившиеся не менее четырех месяцев проблемы со здоровьем, или когда в результате вакцинации человек умер, и при этом имеется причинная связь между ущербом для здоровья и вакцинацией.