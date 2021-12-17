Не делать прививку от ковида — лишать кого-то шанса жить

Как это ни странно звучит, к счастью, я заболела раком прошлой зимой. К счастью, мою терапию не отложили из-за пандемии. К счастью, я узнала о том, что у меня рак груди, еще тогда, когда число инфицированных коронавирусом было не столь высоко, как сейчас. У меня замирает сердце, когда я читаю о том, что операции, необходимые онкобольным, и терапия для них должны быть отложены из-за пандемии. Это несправедливо. Это ужасно.

Никто не знает, почему одни люди заболевают раком, а другие — нет. Есть два фактора, которые предположительно могут привести к этому заболеванию, но наверняка назвать причины не может никто. Как говорят мои врачи: если бы рак груди мог появиться только у женщин, которые ведут нездоровый образ жизни, здесь были бы только пациенты с лишним весом, не занимающиеся спортом и алкозависимые. Но это не так.

Ждать должны другие пациенты

В отличие от этого, причины, почему люди в Центральной Европе в последние недели все чаще заболевают и страдают от тяжелого течения ковида, очевидны. Большинство из них не сделали прививку от коронавируса. Или по причине возраста или наличия хронических заболеваний, имея повышенный риск в тяжелой форме заболеть ковидом. Или после последней прививки просто прошло слишком много времени.

Это значит только одно — люди, которые могут защитить себя от болезни, не делают этого. Многие из них вместо этого оказываются в отделениях интенсивной терапии. Поскольку их болезнь невероятно опасная, а состояние настолько тяжелое, что они нуждаются в медицинской помощи прямо сейчас, другие пациенты должны ждать. Пациенты, чьи болезни не менее опасные, но в данный момент проявляются не столь остро. Это в высшей степени несправедливо и противоположно тому, что называют солидарностью.