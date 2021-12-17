Не делать прививку от ковида — лишать кого-то шанса жить
Люди, которые не хотят прививаться от коронавируса, подвергают риску не только себя, но и окружающих, которые тяжело больны и вынуждены ждать операций, считает обозреватель DW Дженнифер Вагнер.
Как это ни странно звучит, к счастью, я заболела раком прошлой зимой. К счастью, мою терапию не отложили из-за пандемии. К счастью, я узнала о том, что у меня рак груди, еще тогда, когда число инфицированных коронавирусом было не столь высоко, как сейчас. У меня замирает сердце, когда я читаю о том, что операции, необходимые онкобольным, и терапия для них должны быть отложены из-за пандемии. Это несправедливо. Это ужасно.
Никто не знает, почему одни люди заболевают раком, а другие — нет. Есть два фактора, которые предположительно могут привести к этому заболеванию, но наверняка назвать причины не может никто. Как говорят мои врачи: если бы рак груди мог появиться только у женщин, которые ведут нездоровый образ жизни, здесь были бы только пациенты с лишним весом, не занимающиеся спортом и алкозависимые. Но это не так.
Ждать должны другие пациенты
В отличие от этого, причины, почему люди в Центральной Европе в последние недели все чаще заболевают и страдают от тяжелого течения ковида, очевидны. Большинство из них не сделали прививку от коронавируса. Или по причине возраста или наличия хронических заболеваний, имея повышенный риск в тяжелой форме заболеть ковидом. Или после последней прививки просто прошло слишком много времени.
Это значит только одно — люди, которые могут защитить себя от болезни, не делают этого. Многие из них вместо этого оказываются в отделениях интенсивной терапии. Поскольку их болезнь невероятно опасная, а состояние настолько тяжелое, что они нуждаются в медицинской помощи прямо сейчас, другие пациенты должны ждать. Пациенты, чьи болезни не менее опасные, но в данный момент проявляются не столь остро. Это в высшей степени несправедливо и противоположно тому, что называют солидарностью.
После того, как я узнала о том, что у меня рак груди, я впервые почувствовала, что это значит — по-настоящему бояться заразиться коронавирусом. Во-первых, тогда еще не было прививок. Во-вторых, химиотерпаия ослабила мою иммунную систему. Для меня это было ужасное, удручающее время. К счастью, год назад мне помогал персонал по уходу за больными, который никогда не уставал и был рядом, и я смогла преоделеть это испытание. То, что многие люди этой профессии ушли из нее в прошлые месяцы, тоже является драматическим последствием пандемии COVID-19.
Сколько человек умирают от ковида
Я не уверена, хочу ли я знать, сколько людей больны раком или имеют другие тяжелые диагнозы, потому что боялись заразиться коронавирусом и своевременно не прошли профилактику. Или сколько людей должны умереть, потому что не могут быть вовремя прооперированы или получить лечение.
Я не хочу раздражаться и думать о том, что некоторые люди не хотят делать прививки от ковида — каждый из них имеет на то свои причины. Я также знаю, что существует небольшое число тех, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья. Но не делать прививку, веря теориям заговора, фейкам, выражая таким образом гнев и недовольство правительством, просто из лени или игнорирования — вот это лишает меня дара речи. К чему все это должно привести? К тому, что мы еще долго будем жить в условиях пандемии, без всего того, что делает нашу жизнь особенной?
Коснуться может самых близких
Те, для кого кадры пациентов, которые не могут дышать самостоятельно и находятся в палатах интенсивной терапии, или призывы врачей и медперсонала не являются достаточным аргументом, чтобы вакцинироваться, должны представить себе: как это было бы, если бы их дети оказались тяжело больны и не получили бы медицинскую помощь, в которой остро нуждаются, потому что палаты интенсивной терапии переполнены больными ковидом. Речь ведь может идти не о себе, а о ваших близких.
К сожалению, нынешнюю волну заражений невозможно остановить только прививками. Но будущие волны пандемии благодаря вакцинации мы можем сделать не столь чудовищными. Я надеюсь, что тогда и люди с другими тяжелыми диагнозами — раком, инсультом, инфарктом — получат больше шансов на адекватное лечение.