Алар Карис посетил Ида-Вирускую центральную больницу

В начале визита исполнительный директор Тармо Тохвер провел гостям общую презентацию центральной больницы, за которой последовало обсуждение эпидемиологической ситуации, в ходе которой представители больницы рассказали, как учреждение справляется с лечением больных в условиях пандемии COVID-19 и как готовится к возможному приближению новой волны коронавируса.