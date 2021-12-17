17.12.2021, 10:39
Алар Карис посетил Ида-Вирускую центральную больницу(1)
ФОТО: Ida-Viru keskhaigla
Вчера вечером, 16 декабря, президент Эстонии Алар Карис Ида-Вирускую центральную больницу. Встреча прошла в недавно возведенном М-корпусе.
Президента принимали председатель совета больницы Валерий Корб, исполнительный директор Тармо Тохвер, главврач Тоомас Карийс и руководитель по сестринству Алевтина Уусталу.
В начале визита исполнительный директор Тармо Тохвер провел гостям общую презентацию центральной больницы, за которой последовало обсуждение эпидемиологической ситуации, в ходе которой представители больницы рассказали, как учреждение справляется с лечением больных в условиях пандемии COVID-19 и как готовится к возможному приближению новой волны коронавируса.
Также обсудили региональные особенности системы здравоохранения.