За сутки в Эстонии добавилось 603 заболевших коронавирусом, умерли пять человек

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом человек: 53-летняя женщина, 67-летняя женщина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина и 87-летний мужчина. Четверо из них не были вакцинированы.

По состоянию на утро 17 декабря в больнице находятся 257 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 180 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 151, или 83,9%, не вакцинированы и 29, или 16,1%, с завершенным курсом вакцинации. За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни.

За последние сутки проанализировали 6431 результат теста, из которых 603 оказались положительными. Из получивших положительный тест 369 не были вакцинированы и 234 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7498 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 493. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 240 695 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60,7%.

В Эстонии выявлено всего 111 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон", из них шесть подтверждены в ходе секвенирования.

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