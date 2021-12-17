Приобрели новый компьютер? 4 совета владельцу ноутбука
1. Увеличьте время автономной работы вашего компьютера
Поскольку ноутбук часто приходится брать с собой, стоит убедиться, что он выдержит долгое время без возможности подзарядки и поможет выполнить необходимую работу. Поэтому эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина предлагает несколько возможностей, как оптимизировать настройки, влияющие на аккумулятор ноутбука.
”Например, самый простой способ продлить работу аккумулятора — уменьшить яркость экрана, потому что поддержание максимальной яркости экрана — одна из основных причин разрядки батареи”, — объясняет Екатерина Мишина, но при этом напоминает, что слишком слабая подсветка приведет к усталости глаз. ”Ноутбуки Huawei также позволяют выбрать настройку, при которой яркость экрана изменяется в зависимости от окружающего освещения”, — отмечает она и добавляет, что аккумулятор потребляет больше энергии и тогда, когда в фоновом режиме работает много приложений.
Технологии, используемые для разработки и производства аккумуляторов, также имеют решающее значение с точки зрения долгосрочности работы. ”Например, ноутбуки Huawei оснащены перезаряжаемыми литиевыми батареями высокой энергоплотности. Это означает, что они легче, имеют большую емкость и в то же время заряжаются быстрее, чем другие батареи того же размера”, — разъясняет Екатерина Мишина особенности технологий аккумуляторов на примере моделей ноутбуков Huawei Matebook X и Matebook D-серии. После одной зарядки ноутбуки Huawei выдерживают долгий рабочий день, полный собраний и лекций, или же позволяют смотреть видео до десяти часов подряд — в случае некоторых сериалов это означает, что вы можете посмотреть весь сезон на одном заряде батареи.
По словам технологического эксперта, срок службы батареи может быть максимальным, если следовать рекомендованным заводским настройкам устройства. ”Так, батареи для компьютеров Huawei лучше всего работают при температуре от 16 до 25 ℃, но их также можно заряжать при температуре от 0 до 50 ℃”, — приводит она пример.
Екатерина Мишина также рекомендует использовать для зарядки своего ноутбука официальное зарядное устройство и зарядный кабель производителя. Кроме того, не стоит сажать аккумулятор ниже 20 % заряда, так как это может спровоцировать чрезмерный разряд батареи, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с последующими зарядками ноутбука.
2. Найдите удобные способы использования устройства
Чтобы сделать использование вашего нового смарт-устройства еще более комфортным, узнайте рекомендации по созданию большей эффективности и продуктивности. Так, по словам Екатерины, последние модели ноутбуков Huawei можно использовать для подключения компьютера к телефону, что позволяет отображать картинку телефона на компьютере — то есть появляется своего рода клон телефона в ноутбуке. Это позволит работать на нескольких экранах одновременно и использовать все приложения вашего телефона на своем компьютере — например, для одновременного общения в Viber, Whatsapp и Messenger. ”Во время собрания вы можете отправлять сообщения с того же экрана компьютера, а не с телефона, или начать звонок с ноутбука, такого как Huawei Matebook X”, — приводит пример эксперт по технологиям. По ее словам, благодаря единой экосистеме появляется также возможность удобно перетаскивать различные изображения, файлы презентаций и тексты с экрана телефона на экран компьютера, и при необходимости создавать интернет-соединение через свой телефон для всех других устройств.
3. Убедитесь, что вы используете антивирусную защиту
Некоторые ноутбуки имеют встроенные программы обнаружения шпионского ПО. Однако каждый пользователь должен убедиться, что на его компьютере также установлена соответствующая программа, и, если она не настроена производителем или вам нужна дополнительная защита для вашего ноутбука, то вы можете подобрать другие решения.
”Многие современные браузеры также имеют расширения, которые делают просмотр веб-страниц и использование компьютера более безопасными — вам обязательно стоит узнать о них и при необходимости включить их”, — рекомендует Екатерина Мишина.
4. Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха
По словам Екатерины Мишиной, многие пользователи компьютеров не знают, что ноутбуки обычно более чувствительны к перегреву, чем многие другие устройства. ”В отличие от настольных компьютеров, у которых достаточно большие корпуса для хорошей вентиляции, у ноутбуков немного другая циркуляция воздуха и много открытого пространства, где может скапливаться пыль”, — объясняет Екатерина Мишина. В то же время разработчики постоянно вводят новшества при разработке новых моделей, и, например, новые ноутбуки Huawei уже имеют встроенную интеллектуальную систему отвода тепла.
Со временем недостаточная вентиляция — в том числе из-за того, что с ноутбуком часто работают на коленях или на других мягких и препятствующих воздухообмену поверхностях — может снизить производительность ноутбука. ”Также следует избегать чрезмерного нагрева, поскольку он может сократить срок службы внутреннего накопителя памяти и привести к преждевременному снижению емкости аккумулятора”, — подчеркивает эксперт по технологиям.
Для обеспечения эффективной вентиляции и снижения риска попадания пыли в ноутбук Екатерина Мишина рекомендует пользоваться компьютером на твердой плоской поверхности. ”Также советую как можно чаще чистить ноутбук от пыли. И еще стоит знать, при каких температурах устройство работает лучше всего согласно заводским настройкам, и если вы чувствуете, что компьютер слишком нагревается, то можно закрыть наиболее ”тяжелые” приложения”, — советует эксперт.