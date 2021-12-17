Приобрели новый компьютер? 4 совета владельцу ноутбука

Екатерина Мишина также рекомендует использовать для зарядки своего ноутбука официальное зарядное устройство и зарядный кабель производителя. Кроме того, не стоит сажать аккумулятор ниже 20 % заряда, так как это может спровоцировать чрезмерный разряд батареи, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с последующими зарядками ноутбука.

Чтобы сделать использование вашего нового смарт-устройства еще более комфортным, узнайте рекомендации по созданию большей эффективности и продуктивности. Так, по словам Екатерины, последние модели ноутбуков Huawei можно использовать для подключения компьютера к телефону, что позволяет отображать картинку телефона на компьютере — то есть появляется своего рода клон телефона в ноутбуке. Это позволит работать на нескольких экранах одновременно и использовать все приложения вашего телефона на своем компьютере — например, для одновременного общения в Viber, Whatsapp и Messenger. ”Во время собрания вы можете отправлять сообщения с того же экрана компьютера, а не с телефона, или начать звонок с ноутбука, такого как Huawei Matebook X”, — приводит пример эксперт по технологиям. По ее словам, благодаря единой экосистеме появляется также возможность удобно перетаскивать различные изображения, файлы презентаций и тексты с экрана телефона на экран компьютера, и при необходимости создавать интернет-соединение через свой телефон для всех других устройств.