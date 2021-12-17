В Сауэ автомобиль вылетел в кювет: два человека в больнице. Водителя пришлось вырезать из салона

Авария произошла 16 декабря в 14:28 в деревне Лехету в волости Сауэ, где, по предварительным данным, 72-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Sharan съехала с дороги.

Пассажиру — 71-летнему мужчине — удалось выбраться из машины самостоятельно, а вот для извлечения водителя понадобилась помощь спасателей, которые применили гидравлические инструменты.

И пассажир, и водитель были переданы медикам скорой, которые доставили их в больницу.

Далее случившимся занялась полиция. Точные обстоятельства устанавливаются.

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