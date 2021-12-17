17.12.2021, 09:48
В Сауэ автомобиль вылетел в кювет: два человека в больнице. Водителя пришлось вырезать из салона(1)
Foto: Anni Õnneleid
Вчера в Сауэ в аварии пострадали два человека, одного из них пришлось вырезать из салона при помощи специальных инструментов.
Авария произошла 16 декабря в 14:28 в деревне Лехету в волости Сауэ, где, по предварительным данным, 72-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Sharan съехала с дороги.
Пассажиру — 71-летнему мужчине — удалось выбраться из машины самостоятельно, а вот для извлечения водителя понадобилась помощь спасателей, которые применили гидравлические инструменты.
И пассажир, и водитель были переданы медикам скорой, которые доставили их в больницу.
Далее случившимся занялась полиция. Точные обстоятельства устанавливаются.
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