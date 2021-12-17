В Эстонии открыт второй по величине магазин Sinsay и будет открыто еще 20 различных магазинов одежды

По словам исполнительного директора LPP Estonia Кайди Каск, продажи интернет-магазинов брендов одежды LPP во всем мире выросли в этом году почти на 80%, а розничные продажи — на 30%. ”Это был самый большой рост в истории компании. Весеннее закрытие вызвало краткосрочные трудности — в том числе в Эстонии — и в некоторой степени замедлило работу, но благодаря онлайн-торговле и хорошо продуманным маркетинговым кампаниям мы смогли заставить ситуацию работать на себя”, — сказала Каск.

В 2022 году LPP планирует увеличить торговые площади новых магазинов на 25% и одновременно нарастить долю онлайн-торговли в Эстонии и во всем мире. В ближайшие годы наибольшее внимание в портфеле LPP будет уделено бренду Sinsay, предлагающему широкий ассортимент одежды и аксессуаров для мужчин, женщин, молодежи и детей, а также товары для интерьера.

”Мы хотим сделать выгодные цены и широкий ассортимент товаров Sinsay доступными всем жителям Эстонии, и в настоящее время активно ищем новые торговые площади по всей стране. Ведутся переговоры об открытии десяти или более магазинов, и, надеюсь, в ближайшем будущем здесь появится еще больше торговых точек”, — сказала Каск.

Магазин Sinsay, открывшийся вчера на втором этаже торгового центра Eeden, является вторым по величине магазином бренда в Эстонии: его площадь составляет 1100 квадратных метров. Самый же большой в настоящее время магазин Sinsay находится в центре Port Artur в Пярну.