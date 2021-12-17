Кийк: этот вирус доберется до всех

"Рекомендуем отпраздновать в кругу семьи, в маленькой компании. Если же люди хотят встретить праздник не дома, то неразумно требовать от них уйти с вечеринки в 23:00 и в течение часа стоять перед баром. Разумно позволить справить праздники, но это предполагает соблюдения правил эпидемиологической безопасности. В случае появления симптомов следует остаться дома и, конечно, следует вакцинироваться, это то, что защищает", — передает RusERR слова Кийка.

"В условиях пандемии не стоит надеяться, что вирус обойдет вас стороной. Этот вирус доберется до всех. Теперь все зависит от того, защищены мы или нет, вакцинированы или будем надеяться на удачу? Можно надеяться на лучшее, но следует быть готовым к тому, что окажешься в больнице", — сказал Кийк.

Заболеваемость в последние дни означает, что Эстония вновь движется от желтого уровня опасности к оранжевому, а основным индикатором для оценки ситуации и введения ограничений является число госпитализированных.

"В третью волну потребность в стационарном лечении меньше, чем во вторую. Если сможем держать высокий уровень вакцинации, то, возможно, дополнительные ограничения не потребуются. Если мы увидим, что не делается достаточно бустерных доз, а интерес к вакцинации вялый и потребность в больничном лечении растет, то придется подумать о новых ограничениях. Однако план А — чтобы общество было открытым", — подытожил Кийк.