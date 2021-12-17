Срок действия сертификатов вакцинации в ЕС сократили до 9 месяцев
Лидеры стран ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе договорились сократить срок действия сертификатов вакцинации от коронавируса по всему Европейскому союзу до девяти месяцев.
Для продления сертификата потребуется бустерная доза вакцины, пишет RusERR.
Комментируя решение Европейского совета, премьер-министр Кая Каллас пояснила ERR, что необходимо делать бустерные прививки, поскольку первичная вакцина не обеспечивает защиту от заражения на 12 месяцев.
"К сожалению, люди думают не только о здоровье, но и так, что раз этот сертификат еще действует, то пока не надо идти делать бустерную прививку. Но она нужна, чтобы была защита", — сказала глава эстонского правительства.
Срок действия продленного после бустерной дозы сертификата пока не обсуждался на общеевропейском уровне.
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