Новости Эстонии
17.12.2021, 07:44

Срок действия сертификатов вакцинации в ЕС сократили до 9 месяцев

 
Kaja Kallas
Foto: Rauno Volmar

Лидеры стран ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе договорились сократить срок действия сертификатов вакцинации от коронавируса по всему Европейскому союзу до девяти месяцев.

Для продления сертификата потребуется бустерная доза вакцины, пишет RusERR.

Комментируя решение Европейского совета, премьер-министр Кая Каллас пояснила ERR, что необходимо делать бустерные прививки, поскольку первичная вакцина не обеспечивает защиту от заражения на 12 месяцев.

"К сожалению, люди думают не только о здоровье, но и так, что раз этот сертификат еще действует, то пока не надо идти делать бустерную прививку. Но она нужна, чтобы была защита", — сказала глава эстонского правительства.

Срок действия продленного после бустерной дозы сертификата пока не обсуждался на общеевропейском уровне.

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