Американские лыжники назвали своего кумира. Неожиданно, но это лидер сборной России

”Мы, скажем так, новоиспеченные суперфанаты Большунова. Мы с ним немного общались, он немного говорит по-английски. Он крутой. Александр в жизни не выглядит таким, как в гонках. Да, на удивление позитивный парень”, — подытожили американцы.

Александр Большунов является действующим обладателем Кубка мира.

На прошедшем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе россиянин принял участие только в одном старте. В индивидуальной гонке на 15 км он стал 12-м. Другой российский лыжник Сергей Устюгов завоевал бронзовую медаль.

11 декабря Большунов пропустил спринт свободным стилем из-за проблем со здоровьем. Позже главный тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что 25-летний спортсмен подхватил простуду, и его решили поберечь. В середине октября он перенес операцию на челюсти и его участие в первом этапе Кубка мира в Финляндии также было под вопросом.