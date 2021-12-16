Мэром Нарвы избрали Катри Райк

За Катри Райк, которая была единственным кандидатом, проголосовали 18 депутатов. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.

В середине ноября Райк выбрали председателем горсобрания. Нового председателя теперь должны избрать на следующем заседании горсобрания 23 декабря. На этом же заседании Райк представит и новый состав горуправы.