Новости Эстонии
16.12.2021, 18:49

Мэром Нарвы избрали Катри Райк

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Foto: Jaanus Lensment

В четверг, 16 декабря, на заседании Нарвского горсобрания новым мэром была избрана Катри Райк, сообщает RusERR.

За Катри Райк, которая была единственным кандидатом, проголосовали 18 депутатов. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.

В середине ноября Райк выбрали председателем горсобрания. Нового председателя теперь должны избрать на следующем заседании горсобрания 23 декабря. На этом же заседании Райк представит и новый состав горуправы.

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