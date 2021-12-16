16.12.2021, 18:49
Мэром Нарвы избрали Катри Райк(1)
Foto: Jaanus Lensment
В четверг, 16 декабря, на заседании Нарвского горсобрания новым мэром была избрана Катри Райк, сообщает RusERR.
За Катри Райк, которая была единственным кандидатом, проголосовали 18 депутатов. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.
В середине ноября Райк выбрали председателем горсобрания. Нового председателя теперь должны избрать на следующем заседании горсобрания 23 декабря. На этом же заседании Райк представит и новый состав горуправы.