Хорошие новости! Ученики столичных школ будут получать к 1 сентября по 50 евро

Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский сказал, что кроме пособия для ребенка, начинающего свой школьный путь, в следующем году будет введено совершенно новое пособие, которое находится в большом приоритете у коалиции. ”Начало учебного года неизбежно означает для семей дополнительные расходы. Неважно, идет ребенок в первый, пятый или двенадцатый класс. Поэтому радует, что мы нашли возможность оказать семьям дополнительную поддержку. Учитывая быстрый рост цен, это особенно актуально”, — пояснил Осиновский.

Пособие к началу учебного года выплачивается ребенку, у которого местожительство хотя бы одного из родителей по регистру народонаселения находится в Таллинне непрерывно не менее чем с 1 января календарного года выплаты пособия. Остается в действии требование о том, что ходатайство может подавать родитель, имеющий то же местожительство, что и имеющий право на получение пособия ребенок. Одновременно меняется и регуляция ходатайства о пособии, ходатайство следует подавать только при первом обращении за пособием к началу учебного года, в последующие годы пособие будет выплачиваться автоматически. Также получение пособия больше не зависит от того, получает проживающий в Таллинне учащийся свое образование в Таллинне или в школе, находящейся на территории другого самоуправления.