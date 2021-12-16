Хорошие новости! Ученики столичных школ будут получать к 1 сентября по 50 евро(1)
Таллиннское горсобрание приняло решение о том, что прежнее т.н. ”ранцевое” пособие с нового года будет называться пособием к началу учебного года, и круг его получателей будет расширен. Помимо идущих в первый класс школьников, пособие будет также выплачиваться всем таллиннским школьникам начиная со второго класса, которые продолжают получать основное или среднее образование или учатся в профессиональном учебном заведении.
Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский сказал, что кроме пособия для ребенка, начинающего свой школьный путь, в следующем году будет введено совершенно новое пособие, которое находится в большом приоритете у коалиции. ”Начало учебного года неизбежно означает для семей дополнительные расходы. Неважно, идет ребенок в первый, пятый или двенадцатый класс. Поэтому радует, что мы нашли возможность оказать семьям дополнительную поддержку. Учитывая быстрый рост цен, это особенно актуально”, — пояснил Осиновский.
Сумма пособия для идущих в первый класс составляет 320 евро, остальным учащимся будет выплачиваться пособие к началу учебного года в сумме 50 евро до 19-летнего возраста, если они продолжают получать основное образование, среднее образование или уровневое образование в рамках профессионального обучения.
Пособие к началу учебного года выплачивается ребенку, у которого местожительство хотя бы одного из родителей по регистру народонаселения находится в Таллинне непрерывно не менее чем с 1 января календарного года выплаты пособия. Остается в действии требование о том, что ходатайство может подавать родитель, имеющий то же местожительство, что и имеющий право на получение пособия ребенок. Одновременно меняется и регуляция ходатайства о пособии, ходатайство следует подавать только при первом обращении за пособием к началу учебного года, в последующие годы пособие будет выплачиваться автоматически. Также получение пособия больше не зависит от того, получает проживающий в Таллинне учащийся свое образование в Таллинне или в школе, находящейся на территории другого самоуправления.